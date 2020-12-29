На временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины до сих пор удерживают 251 гражданина Украины. Пленники боевиков находятся в тюрьмах.

На Россию следует увеличить давление ради освобождения пленников

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает увеличить давление на Россию для освобождения пленных. Об этом Денисова написала в фейсбуке.

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Сейчас в тюрьмах оккупанта на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Их увольнение является важнейшей задачей всех вовлеченных компетентных органов в этот процесс,

– написала Денисова.

Вопрос обмена пленными блокируется Россией

Отметим, что сейчас вопрос следующего обмена пленными блокируется в переговорах российской стороной. По словам вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, оккупанты прибегают ко все новым отговоркам.

Обратите внимание! 29 декабря 2019 года в Украину вернулись 76 пленных Кремля. Среди них были 12 военнослужащих. В апреле 2020 года состоялся еще один обмен, тогда домой вернулись 20 украинцев.