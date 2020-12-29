Годовщина обмена пленными: сколько украинцев до сих пор в тюрьмах на оккупированном Донбассе
На временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины до сих пор удерживают 251 гражданина Украины. Пленники боевиков находятся в тюрьмах.
На Россию следует увеличить давление ради освобождения пленников
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает увеличить давление на Россию для освобождения пленных. Об этом Денисова написала в фейсбуке.
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Сейчас в тюрьмах оккупанта на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Их увольнение является важнейшей задачей всех вовлеченных компетентных органов в этот процесс,
– написала Денисова.
Вопрос обмена пленными блокируется Россией
Отметим, что сейчас вопрос следующего обмена пленными блокируется в переговорах российской стороной. По словам вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, оккупанты прибегают ко все новым отговоркам.
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