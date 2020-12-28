Сколько украинцев будут встречать Новый год дома: результаты опроса
Праздновать Новый год дома с родным планируют 81% украинцев. Зато почти каждый десятый надеется встретить 2021 год в гостях у друзей или родственников.
Где украинцы будут праздновать Новый год
О планах украинцев на новогоднюю ночь свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
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В сравнении с 2018 и 2019 годами очень заметно влияние эпидемии COVID-19. Почти на 14% выросло количество тех, кто планирует провести Новый год в семейном кругу, таких теперь 81%.
Кроме того, вдвое уменьшилась – до 9% – доля тех, кто пойдет в гости.
Как отличаются планы людей в зависимости от возраста
- каждый 5 молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18 – 29 лет) планирует встретить Новый год в компании;
- среди опрошенных в возрасте от 60 лет 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, 6% вообще не будут праздновать.
Какие планы у мужчин и женщин
Среди мужчин больше (12,5%) тех, кто склонны праздновать в кругу друзей и компании, чем среди женщин (6%).
В целом у опрошенных почти нет желания праздновать Новый год в общественном заведении или в публичных местах.
Где планируют праздновать Новый год украинцы / Скриншот из сайта "Демократических инициатив"
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Что известно об опросе?Его проводили с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных. Лично опросили 2 004 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает 3,3%.
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