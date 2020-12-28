Праздновать Новый год дома с родным планируют 81% украинцев. Зато почти каждый десятый надеется встретить 2021 год в гостях у друзей или родственников.

Где украинцы будут праздновать Новый год

О планах украинцев на новогоднюю ночь свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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В сравнении с 2018 и 2019 годами очень заметно влияние эпидемии COVID-19. Почти на 14% выросло количество тех, кто планирует провести Новый год в семейном кругу, таких теперь 81%.

Кроме того, вдвое уменьшилась – до 9% – доля тех, кто пойдет в гости.

Как отличаются планы людей в зависимости от возраста

каждый 5 молодой человек (или 23% от опрошенных в возрасте 18 – 29 лет) планирует встретить Новый год в компании;

среди опрошенных в возрасте от 60 лет 7% проведут новогоднюю ночь сами перед телевизором, 6% вообще не будут праздновать.

Какие планы у мужчин и женщин

Среди мужчин больше (12,5%) тех, кто склонны праздновать в кругу друзей и компании, чем среди женщин (6%).

В целом у опрошенных почти нет желания праздновать Новый год в общественном заведении или в публичных местах.



Где планируют праздновать Новый год украинцы / Скриншот из сайта "Демократических инициатив"

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