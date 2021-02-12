Как украинцы относятся ко Дню святого Валентина: опрос
В Украине 14 февраля будут праздновать День святого Валентина. Меньше всего хотят отмечать День влюбленных пары, которые уже состоят в браке более 10 лет. Наиболее романтично настроены самые молодые группы опрошенных.
Источник:"Рейтинг"
Украинцы о любви
38% людей, принявших участие в социологическом опросе, заявили, что им важнее любить самим. Преимущественно этот вариант ответа выбирали молодые люди, мужчины и лица, состоящие в отношениях до 3 лет.
К теме Женщины хотят признаний в любви, мужчины – электронику: опрос ко Дню Валентина
Зато пары со стажем стремятся быть любимыми.
Больше всего этого мнения придерживаются украинцы из центральных и западных областей, однако на Юге и Востоке больше желают отдавать свою любовь.
Подарки на Валентина
- В этом году 55% украинцев планируют дарить подарки на День святого Валентина. Для сравнения в 2019 году этот показатель составлял 49%.
- Подарки чаще придумывают мужчины и незарегистрированные супружеские пары. Наиболее романтично подходят к этому празднику мужчины из самой молодой опрошенной группы (18 – 35 лет).
- Супружеские пары, состоящие в браке более 10 лет, проявляют наименьшее желание праздновать День влюбленных.
Инфографика об отношении ко Дню Валентина / группа "Рейтинг"
Поделиться новостью