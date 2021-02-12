В Украине 14 февраля будут праздновать День святого Валентина. Меньше всего хотят отмечать День влюбленных пары, которые уже состоят в браке более 10 лет. Наиболее романтично настроены самые молодые группы опрошенных.

Украинцы о любви

38% людей, принявших участие в социологическом опросе, заявили, что им важнее любить самим. Преимущественно этот вариант ответа выбирали молодые люди, мужчины и лица, состоящие в отношениях до 3 лет.

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Зато пары со стажем стремятся быть любимыми.

Больше всего этого мнения придерживаются украинцы из центральных и западных областей, однако на Юге и Востоке больше желают отдавать свою любовь.

Подарки на Валентина

В этом году 55% украинцев планируют дарить подарки на День святого Валентина. Для сравнения в 2019 году этот показатель составлял 49%.

Подарки чаще придумывают мужчины и незарегистрированные супружеские пары. Наиболее романтично подходят к этому празднику мужчины из самой молодой опрошенной группы (18 – 35 лет).

Супружеские пары, состоящие в браке более 10 лет, проявляют наименьшее желание праздновать День влюбленных.



Инфографика об отношении ко Дню Валентина / группа "Рейтинг"

Обратите внимание! Социологический опрос провела группа "Рейтинг" 6 – 8 февраля 2021 года. Методом опроса были телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. В исследовании приняли участие 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше, во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%