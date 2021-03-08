Сколько стоят цветы к 8 марта: цены в городах Украины
В Международный женский день, который празднуют 8 марта, традиционно растет спрос на цветы. Сколько придется заплатить за них в разных украинских городах – читайте далее.
Источник:24 канал
8 марта цены на цветы по всей Украине в среднем поднялись на 5 – 10 гривен. Однако, если покупать несколько букетиков сразу, можно договориться о скидке.
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Заметим, что ажиотаж немалый – возле цветочных магазинов выстраиваются огромные очереди. Напоминаем, что обязательно нужно соблюдать дистанцию и масковый режим.
Киев:
- розы – от 35 до 120 гривен за штуку;
- тюльпаны – от 30 до 45 гривен за штуку;
- нарциссы – от 25 гривен за штуку, от 150 гривен за горшок.
- крокусы и гиацинты в горшках – от 80 гривен.
Львов:
- розы – от 35 до 120 гривен;
- тюльпаны – от 30 до 55 гривен за штуку;
- нарциссы, крокусы и гиацинты в горшках – от 80 гривен.
Днепр:
- розы – от 55 до 120 гривен за штуку;
- тюльпаны – от 20 до 50 гривен за штуку;
- нарциссы – от 30 до 55 гривен за штуку.
- хризантемы – от 50 до 95 гривен.
Харьков:
- розы – от 40 до 110 гривен за штуку;
- тюльпаны – от 25 до 45 гривен за штуку, за горшок – от 100 гривен;
- гиацинты – от 90 гривен за штуку;
- хризантемы – от 75 гривен за штуку.
Одесса:
- розы – от 40 до 60 гривен за штуку;
- тюльпаны – от 20 до 50 гривен за штуку;
- хризантемы – от 50 до 300 гривен за букет;
- гиацинты в горшках – от 70 гривен.
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