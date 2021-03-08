В Международный женский день, который празднуют 8 марта, традиционно растет спрос на цветы. Сколько придется заплатить за них в разных украинских городах – читайте далее.

8 марта цены на цветы по всей Украине в среднем поднялись на 5 – 10 гривен. Однако, если покупать несколько букетиков сразу, можно договориться о скидке.

Обратите внимание Украинки – не "слабый пол": как в сети поздравили женщин с 8 Марта

Заметим, что ажиотаж немалый – возле цветочных магазинов выстраиваются огромные очереди. Напоминаем, что обязательно нужно соблюдать дистанцию и масковый режим.

Киев:

розы – от 35 до 120 гривен за штуку;

тюльпаны – от 30 до 45 гривен за штуку;

нарциссы – от 25 гривен за штуку, от 150 гривен за горшок.

крокусы и гиацинты в горшках – от 80 гривен.

Львов:

розы – от 35 до 120 гривен;

тюльпаны – от 30 до 55 гривен за штуку;

нарциссы, крокусы и гиацинты в горшках – от 80 гривен.

Днепр:

розы – от 55 до 120 гривен за штуку;

тюльпаны – от 20 до 50 гривен за штуку;

нарциссы – от 30 до 55 гривен за штуку.

хризантемы – от 50 до 95 гривен.

Харьков:

розы – от 40 до 110 гривен за штуку;

тюльпаны – от 25 до 45 гривен за штуку, за горшок – от 100 гривен;

гиацинты – от 90 гривен за штуку;

хризантемы – от 75 гривен за штуку.

Одесса:

розы – от 40 до 60 гривен за штуку;

тюльпаны – от 20 до 50 гривен за штуку;

хризантемы – от 50 до 300 гривен за букет;

гиацинты в горшках – от 70 гривен.



Что стоит знать о 8 марта / Инфографика 24 канала