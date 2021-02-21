Журналисты спросили у главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, сколько народных депутатов из монобольшинства сейчас поддерживают президента Владимира Зеленского.

Говорилось также о "группах внутри партии", и о поддержке определенным количеством парламентариев спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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На какое количество голосов нардепов может рассчитывать президент

Ответ на этот вопрос Корниенко дал в интервью "Левому берегу", опубликованном 19 февраля.

За референдум проголосовало 226. С Дмитрием (Разумковым – 24 канал), Русланом (Стефанчук – 24 канал) – 228. За что-то еще недавно было 224,

– ответил глава "Слуги народа".

Далее у него спросили об остальных, ведь официально во фракции 245 депутатов. Корниенко сказал, что сейчас в зале – не более 225 или 230 в дни пиковых голосований. При этом "человек 10 стабильно болеют COVID-19".

Напомним, в октябре 2020 спикер Разумков говорил, что за время пандемии 52 нардепа переболели коронавирусом, а это почти каждый 8 парламентарий.

Тем не менее президент Зеленский может рассчитывать "на всех". Глава "Слуги народа" говорит, что это "вопрос конкретного голосования".

Если кто-то против чего-то системно, как Разумков против Витренко, он публично об этом говорит. Понятно, что это минус те голоса, которые связаны с Разумковым,

– рассказал Корниенко.



Зеленский может рассчитывать "на всех", но сейчас в зале 225 – 230 "слуг" / Фото "Слово и Дело"

Сколько же у Разумкова "своих" голосов

Глава "Слуги народа" говорит, что "не считал", сколько депутатов поддерживают главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Понятно, что есть близкие люди, партнеры. От 5 до 15, в зависимости от погоды. Понятно, что как спикер он влияет на какое-то количество депутатов всегда, априори. Как любая власть,

– конкретизировал Корниенко.

Иными словами, это не удивительно, что часть депутатов ориентируется на мнение спикера, если тот или иной вопрос "не проговаривался или не до конца обсуждался на фракции".



Разумков имеет "5 – 15 голосов, в зависимости от погоды" / Фото "Радио Свобода"

О группах внутри партии.

Александр Корниенко отметил, что о группах внутри "Слуги народа" "всегда много говорилось". Но партийцы не мыслят такими категориями.

"Всегда есть люди, неважно "слуга" это или не "слуга", которые будут действовать в чьих-то интересах. Мы продолжаем работать в нашей системе 15 групп вот уже полтора года. Система работает", – подытожил Корниенко.