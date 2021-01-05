Ряд украинских нардепов поддерживают легализацию медицинского каннабиса. В частности, среди "слуг народа" таких 80%.

Большинство народных избранников поддерживают идею легализации каннабиса. Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, сообщает "РБК-Украина".

Кстати В Раде предлагают частично легализовать марихуану в Украине: что известно

По словам Заблоцкого, последний раз нардепы во фракции обсуждали легализацию медицинской марихуаны, когда премьер-министром был Алексей Гончарук.

Насколько я помню, тогда "за" было около 80% депутатов фракции,

– подчеркнул политик.

Что известно о легализации медицинского каннабиса в Украине

О легализации в Украине говорят давно, поскольку во многих странах медицинская марихуана разрешена полностью или частично. Например, в США, Канаде, Нидерландах, Бельгии и др.

В 2019 году на сайте президента зарегистрировали петицию о легализации медицинского каннабиса. Она собрала необходимые 25 тысяч голосов.

Вопрос о марихуане вынесли на всеукраинский опрос президента Зеленского. Большинство поддержало такую ​​идею.

В Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Это должно урегулировать его применение при производстве лекарств.



Где легализован каннабис / Инфографика 24 канала