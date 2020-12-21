Сколько российских офицеров каждый год воюют на Донбассе: данные разведки
Ежегодно на ротационной основе участие в боевых действиях на Донбассе берут примерно 800 кадровых офицеров Вооруженных сил России. Страна-агрессор выдает оккупантам документы для прикрытия и паспорта "ДНР" и "ЛНР".
Это подтверждают данные украинской разведки. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в эфире телепередачи "PROВійсько".
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По словам Скибицкого, в большинстве случаев отбор и подготовка кадровых российских военных, воюющих на Донбассе, осуществляется на территории Южного военного округа. Скибицкий также отметил, что оккупанты используют поддельные документы, чтобы максимально засекретить участие кадровых российских военных в боевых действиях на территории Украины.
Однако разведка Украины имеет полную и достоверную информацию о командирах всех оккупационных войск периода 2014 – 2017 годов и продолжает сбор доказательств участия высшего военного руководства и военнослужащих России в совершении на территории Украины преступлений против человечности.
Вся полученная информация передается и в дальнейшем будет передаваться в международные суды.
Об оккупации Крыма
По информации военной разведки Украины, ключевую роль в аннексии Крымского полуострова сыграли:
- тогдашний командующий Сухопутных войск ВС России генерал-полковник Истраков;
- командующий 58 армии Южного военного округа генерал-лейтенант Гурулев.
Вадим Скибицкий пояснил, что непосредственная координация и управление оккупационными войсками осуществлялись через Южный военный округ России.
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