Ежегодно на ротационной основе участие в боевых действиях на Донбассе берут примерно 800 кадровых офицеров Вооруженных сил России. Страна-агрессор выдает оккупантам документы для прикрытия и паспорта "ДНР" и "ЛНР".

Это подтверждают данные украинской разведки. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в эфире телепередачи "PROВійсько".

Важно Украинский военный попал в плен оккупантов: что говорят боевики

По словам Скибицкого, в большинстве случаев отбор и подготовка кадровых российских военных, воюющих на Донбассе, осуществляется на территории Южного военного округа. Скибицкий также отметил, что оккупанты используют поддельные документы, чтобы максимально засекретить участие кадровых российских военных в боевых действиях на территории Украины.

Однако разведка Украины имеет полную и достоверную информацию о командирах всех оккупационных войск периода 2014 – 2017 годов и продолжает сбор доказательств участия высшего военного руководства и военнослужащих России в совершении на территории Украины преступлений против человечности.

Вся полученная информация передается и в дальнейшем будет передаваться в международные суды.

Об оккупации Крыма

По информации военной разведки Украины, ключевую роль в аннексии Крымского полуострова сыграли:

тогдашний командующий Сухопутных войск ВС России генерал-полковник Истраков ;

; командующий 58 армии Южного военного округа генерал-лейтенант Гурулев.

Вадим Скибицкий пояснил, что непосредственная координация и управление оккупационными войсками осуществлялись через Южный военный округ России.