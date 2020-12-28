В течение 2020 года сотрудники СБУ поймали в Украине 11 агентов российских спецслужб. Их обнаруживали, в частности, в органах госвласти и среди правоохранителей.

Всего за год открыли 288 уголовных дел за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Об этом говорится в отчете СБУ.

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В частности, 76 дел – о государственной измене, 50 – о террористической и диверсионной деятельности, 9 – о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, еще 4 – о шпионаже.

Также выяснилось, что среди представителей органов власти у 289 человек есть гражданство другого государства – некоторые имели доступ к секретной информации.

5 иностранным дипломатам досрочно прекратили аккредитацию в Украине из-за нарушения норм международного права.

Кого поймала СБУ

В 2020 году СБУ удалось задержать российского ФСБшника, который планировал взорвать хранилище с аммиаком в Северодонецке.

Еще одного агента вражеских спецслужб поймали во время передачи секретных документов по ракетному комплексу "Нептун".

В общем разоблачили 4 агентурные сети, 2 из них – в Херсонской и Волынской областях. Одну возглавляла экс-работница ОГА, члены другой собирали информацию о военных объектах в регионе.



Российские агенты в Украине / Инфографика СБУ