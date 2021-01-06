Более 200 тысяч россиян прибыли в Крым после оккупации Россией полуострова. Переселение людей произошло в пределах так называемого "межрегионального движения населения".

По состоянию на конец 2020 года в оккупированный Крым переселились 33 137 россиян. Из них более 20 тысяч – за период январь-февраль 2020 года. Об этом информирует Крымская правозащитная группа со ссылкой на данные сайта "Управление Федеральной службы государственной статистики в Крыму и Севастополе".

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Кроме этого, 12 374 гражданина России переехали в Севастополь с января по октябрь 2020 года.

Как сообщают правозащитники, в целом за период оккупации количество тех, кто прибыл на полуостров в рамках "межрегионального движения населения", составляет 205 559 человек:

117 114 – в АР Крым;

88 445 – в Севастополь.

В Крымской правозащитной группе объяснили, что с точки зрения российских властей "межрегиональным движением населением" является не только перемещение россиян на полуостров, но и из Севастополя в "Республику Крым" и обратно.

Почему показатель количества переселенцев из России не является полностью правдивым

Следовательно цифру в более чем 200 тысяч следует рассматривать, как максимально вероятное количество жителей России, которые въехали в Крым после начала оккупации, и которые там зарегистрировали свое место жительства.

Показатель не показывает всю картину перемещения граждан РФ в Крым, поскольку не охватывает российских военных и тех, кто находятся в командировке на оккупированной территории.

"Следовательно, общее количество перемещенных в Крым россиян значительно больше", – подытожили правозащитники.

Обратите внимание! Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, перемещение государством-оккупантом части его собственного гражданского населения на оккупированную им территорию является военным преступлением.