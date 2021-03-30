Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что Россия тратит огромные деньги на войну и содержание Донбасса. Из-за этого и из-за активной пропаганды Украине будет трудно вернуть оккупированный регион.

Генерал-полковник подчеркнул, что деньги, которые тратит Россия, идут не только на сами боевые действия. Ведь агрессору приходится полностью содержать регион, чтобы он мог существовать.

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Это горючее, продукты, одежда, те все проекты, которые они сегодня декларируют для гражданских – развитие, существование, обучение. Это все деньги,

– отметил Руслан Хомчак.

Он вспомнил, что в 2020 году военное учебное заведение в оккупированном Донбассе выпустил первых лейтенантов. Это был первый выпуск офицеров на подконтрольных России территориях.

"Там российская пропаганда полностью им прочистила мозги. То есть это наши люди, которые остались на тех территориях и подросли, ведь 7 лет назад им было 14 – 15 лет", – рассказал военный.

Он отметил, что формирование сознания этих людей произошло под влиянием российской пропаганды, а потому теперь их не так просто будет вернуть.