Украинская Википедия продолжает стремительно набирать популярность. В течение 2020 года ее пересмотрели более 855 миллионов раз, что на 21% больше, чем в 2019 году.

Всего за год рост составляет 148 миллионов просмотров. Об этом говорится в сообщении самой украинской Википедии.

Интересно Кто будет сдавать экзамен по украинскому языку в 2021 году: Креминь озвучил перечень

Популярность украинской Википедии в последние годы:

2016 год – 530 миллионов просмотров,

2017 год – 562 миллиона,

2018 год – 602 миллиона,

2019 год – 707 миллионов,

2020 год – 855 миллионов.

При этом наиболее популярной украинская Википедия была в мае 2020 года, когда ею воспользовались более 110 миллионов раз. Зато минимум был в июле – августе: менее 40 миллионов поисков.

Сравнение с другими языками

Украинская Википедия по итогам декабря оказалась на 17 месте среди всех. За год она опустилась на 1 позицию, пропустив турецкую, которая в 2019 году была под запретом.

Зато украинская Википедия нарастила свой отрыв от чешской и корейской, которых обогнала еще в 2019 году, и сократила отставание от шведской, которая пока остается впереди.

При этом сама же Википедия утверждает, что украинский язык по распространению занимает лишь 45 место в мире. По этим данным, им владеют чуть более 27 миллионов человек.



Как украинская Википедия набирала популярность в 2016–2020 годах

Какова ситуация с русской Википедией

Еще два года назад русская Википедия на территории Украины вдвое опережала украинскую по количеству просмотров. Уже в 2020 году этот отрыв сократился до 1,5 раза.

В самой Википедии прогнозируют: если такая тенденция сохранится, то через 5–6 лет украинская Википедия в Украине будет популярнее, чем русская.