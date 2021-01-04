В течение празднования Нового года правоохранители обнаружили значительное количество нарушителей карантина. В частности, многие украинцы не носили защитные маски в общественных местах.

Такие действия противоречат закону об административных нарушениях по предотвращению распространения COVID-19. Об этом рассказали на селекторном совещании с участием Владимира Зеленского и чиновников, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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В частности, председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в течение новогодних праздников за нарушение масочного режима составили 6,5 тысяч протоколов.

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 1,11 миллионов случаев инфицирования. По состоянию на 4 января 2021 года выздоровели более 756 тысяч человек. В то же время за последние сутки коронавирусом заболели 4158 человек.

Пребывание без маски в общественных местах: коротко

Владимир Зеленский в ноябре 2020 года подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты. Говорится прежде всего об обязательном ношении масок.

Документ имеет за цель предотвратить распространение COVID-19 среди украинцев.

Вместе с тем правоохранители предупредили, что не сразу будут штрафовать нарушителей – сначала им просто сделают замечание.