Сколько протоколов составили в Новогоднюю ночь из-за отсутствия масок: данные Офиса Президента
В течение празднования Нового года правоохранители обнаружили значительное количество нарушителей карантина. В частности, многие украинцы не носили защитные маски в общественных местах.
Такие действия противоречат закону об административных нарушениях по предотвращению распространения COVID-19. Об этом рассказали на селекторном совещании с участием Владимира Зеленского и чиновников, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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В частности, председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в течение новогодних праздников за нарушение масочного режима составили 6,5 тысяч протоколов.
Пребывание без маски в общественных местах: коротко
- Владимир Зеленский в ноябре 2020 года подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты. Говорится прежде всего об обязательном ношении масок.
- Документ имеет за цель предотвратить распространение COVID-19 среди украинцев.
- Вместе с тем правоохранители предупредили, что не сразу будут штрафовать нарушителей – сначала им просто сделают замечание.
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