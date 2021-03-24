Еще примерно 60 украинских военнослужащих остаются в статусе "пропавшие без вести" на Донбассе. Однако это количество уменьшается.

Такие данные сообщил поисковик, председатель гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" в 2014 – 2016 годах Ярослав Жилкин в программе "11 вопросов". Он отметил, что такие цифры – без учета гражданских.

Читать полностью интервью Поиск погибших, боль матерей и мусор войны: откровенное интервью с поисковиком Ярославом Жилкиным

"Кроме гражданских лиц, то военнослужащих, если не ошибаюсь, еще примерно 60 без вести пропавших", – сказал Жилкин.

Можно ли их найти? Можно. Удастся ли всех найти? Нет. Всех найти уже точно не удастся. Можем ли мы что-то сделать? Отвечаю: мы обязаны это сделать,

– отметил волонтер.

О боевом духе солдат

Он точно не знает, как это сделать, однако, по его убеждению, в этом кроется ключ боевого духа. Это очень важно в морально-этическом и патриотическом аспектах воспитания.

"Когда солдат видит, что пусть мертвый или живой, но он гарантированно вернется домой, он готов отдать Родине все", – подчеркнул Жилкин.

И добавил, что государство обязано приложить максимальные усилия и демонстрировать это общественности, чтобы вернуть каждого парня – живого или мертвого, но вернуть.

Справка. По подсчетам, общее количество человеческих потерь из-за войны на Донбассе (с 14 апреля 2014 года до 31 января 2021 года), составляет 42 – 44 тысячи человек в целом. Такие данные на запрос "Радио Свобода" предоставило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 19 февраля 2021 года.

Полностью интервью с Жилкиным: смотрите видео