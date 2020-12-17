Жесткие карантинные ограничения в Украине должны ввести уже с 8 января. Сторонников и противников такого решения среди экспертов, политиков и врачей немало. Разделились мнения и простых украинцев.

В действенность локдауна верят 52% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса социологической группы "Рейтинг".

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В то же время 41% опрошенных украинцев выступают против введения жестких ограничений. Еще 3% не определились со своей позицией.

Будет локдаун действенным

52% респондентов заявили, что локдаун в Украине непременно даст результат;

45% украинцев имеют противоположное мнение;

еще 3% – не определились.

Отношение украинцев к жесткому карантину / Фото "Рейтинга"

Что нужно закрыть на время локдауна

Согласно результатам опроса, более 70% украинцев поддерживают закрытие спортзалов и кинотеатров на время локдауна. А вот меньше всего опрошенных убеждены, что общественный транспорт должен остановить работу в пределах жестких ограничений. Остановки работы междугороднего общественного транспорта хотят лишь четверть опрошенных.

Также большой процент респондентов выступают за закрытие ресторанов, кафе и заведений общественного питания. Чуть больше половины опрошенных говорят, что стоит закрыть школы.



Что должно прекратить работу на время жесткого карантина в Украине / Фото "Рейтинга"

Добавим, что локдаун в Украине начнется 8 января и продлится до 24 числа. В то же время жесткое усиление карантинных ограничений ввели во многих странах Европы.



Усиление карантина в Украине во время зимних праздников / Инфографика 24 канала