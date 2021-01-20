В январе все меньше украинцев стали поддерживать введение локдауна. По сравнению с декабрем 2020 года, поддержка жестких ограничений уменьшилась на 5%.

По состоянию на январь 2021 года локдаун поддерживают 51% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса социологической группы "Рейтинг".

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При этом в декабре 2020 года жесткие карантинные ограничения поддерживали 56%.

Результаты январского опроса

40% опрошенных считают, что введение карантина уменьшит уровень заболеваемости;

55% – имеют противоположное мнение;

треть не считает локдаун эффективным.

Больше высказываются за локдаун пожилые люди, женщины, а также те, кто боится заболеть COVID-19,

- отметили в "Рейтинге".

Что известно об опросе?

Исследование длилось в период 14 – 16 января. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Добавим, что в Украине до 24 января продлится локдаун. При этом общенациональный карантин, наиболее вероятно, продлят до конца марта. Затем могут вернуть адаптивный карантин.

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