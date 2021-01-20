Все меньше украинцев поддерживают локдаун: результаты свежего опроса
В январе все меньше украинцев стали поддерживать введение локдауна. По сравнению с декабрем 2020 года, поддержка жестких ограничений уменьшилась на 5%.
По состоянию на январь 2021 года локдаун поддерживают 51% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса социологической группы "Рейтинг".
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При этом в декабре 2020 года жесткие карантинные ограничения поддерживали 56%.
Результаты январского опроса
- 40% опрошенных считают, что введение карантина уменьшит уровень заболеваемости;
- 55% – имеют противоположное мнение;
- треть не считает локдаун эффективным.
Больше высказываются за локдаун пожилые люди, женщины, а также те, кто боится заболеть COVID-19,
- отметили в "Рейтинге".
Что известно об опросе?
Исследование длилось в период 14 – 16 января. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.
Добавим, что в Украине до 24 января продлится локдаун. При этом общенациональный карантин, наиболее вероятно, продлят до конца марта. Затем могут вернуть адаптивный карантин.
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