Вскоре в Украине начнется весенний призыв на срочную службу. В Вооруженных Силах рассказали, сколько срочников планируют призвать в 2021 году.

Источник: Арміяinform

Сколько будет призывников в 2021 году

Представитель Командования Сухопутных войск Николай Качаненко отметил, что весной и осенью в армию планируют призвать 32 тысячи срочников.

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Эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована. В большую сторону – вряд ли, возможно, в меньшую,

– сказал полковник ВСУ.

Он добавил, что во время осеннего призыва в 2020 году количество призывников было меньше почти на 3 тысячи по сравнению с весенним.

Обратите внимание! В прошлом году на срочную службу в ВСУ призвали 30 тысяч 30 человек. В частности, весной было 16 460 призывников, осенью – 13 570.

Что известно о призыве-2021