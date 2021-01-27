Сколько призывников возьмут на срочную службу в 2021 году: ВСУ
Вскоре в Украине начнется весенний призыв на срочную службу. В Вооруженных Силах рассказали, сколько срочников планируют призвать в 2021 году.
Источник: Арміяinform
Сколько будет призывников в 2021 году
Представитель Командования Сухопутных войск Николай Качаненко отметил, что весной и осенью в армию планируют призвать 32 тысячи срочников.
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Эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована. В большую сторону – вряд ли, возможно, в меньшую,
– сказал полковник ВСУ.
Он добавил, что во время осеннего призыва в 2020 году количество призывников было меньше почти на 3 тысячи по сравнению с весенним.
Что известно о призыве-2021
- Призыв в сухопутные войска ВСУ будет проводиться с начала апреля по конец июня.
- Первыми получат повестку лица, которым уже исполнилось 20 – 27 лет. Исключением станут те, кто имеет право на частичное или полное освобождение от прохождения военной службы.
- Также призыв 2021 года станет первым в Украине, когда в армию будут призывать 18-летних юношей. При этом нужно будет получить от них письменное согласие.
- Тех, кому еще нет 20 лет, направлять в зону проведения Операции объединенных сил не будут.
- К прохождению военной службы могут привлекать и офицеров запаса, еще не достигших 43-летнего возраста.
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