6 тысяч гривен за лесной пожар: Рада повысила штрафы за поджоги экосистем
Верховная Рада 19 февраля одобрила закон об увеличении штрафов за организацию лесного пожара или частичного уничтожения растений. Его поддержали 311 депутатов.
Источник:Верховная Рада
Речь идет о проекте Закона № 3526. Обновленный документ также вносит изменения в другие правовые документы: Кодекс об административных правонарушениях, Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Земельный кодекс.
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Какие предусмотрены штрафы
Штрафовать за уничтожение, повреждение и выжигание растений на землях лесного и водного фонда. Также финансовые взыскания предусмотрены за выжигание торфяников.
- С гражданских лиц – от 3 до 6 тысяч гривен.
- С должностных лиц – от 15 до 21 тысячи гривен.
Что еще предусматривает закон О защите лесов
В законе дополнительно говорится об увеличении штрафов за:
- выжигания полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений,
- нарушение прав государственной собственности на леса.
Что предшествовало обновлению закона
- В августе – сентябре 2020 года на Луганщине горели леса. Было много очагов пожаров, которые вызвали масштабные возгорания.
- Огонь тушили сотни спасателей и десятки единиц спецтехники. В частности, в ГСЧС использовали самолеты с водой.
- Пожар унес жизни 11 человек, еще 19 человек травмировались. Среди пострадавших было 3 работника ГСЧС.
- Более 300 домов выгорели дотла, а сотни людей остались без крыши над головой.
- Убытки от лесных пожаров достигли нескольких миллиардов гривен.
- В штабе ООС заявляли, что пожары на Луганщине могли повлечь провокации со стороны российских боевиков
Как спасатели тушили огонь: видео
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