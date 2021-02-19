Верховная Рада 19 февраля одобрила закон об увеличении штрафов за организацию лесного пожара или частичного уничтожения растений. Его поддержали 311 депутатов.

Речь идет о проекте Закона № 3526. Обновленный документ также вносит изменения в другие правовые документы: Кодекс об административных правонарушениях, Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Земельный кодекс.

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Какие предусмотрены штрафы

Штрафовать за уничтожение, повреждение и выжигание растений на землях лесного и водного фонда. Также финансовые взыскания предусмотрены за выжигание торфяников.

С гражданских лиц – от 3 до 6 тысяч гривен.

С должностных лиц – от 15 до 21 тысячи гривен.

Что еще предусматривает закон О защите лесов

В законе дополнительно говорится об увеличении штрафов за:

выжигания полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений,

нарушение прав государственной собственности на леса.

Что предшествовало обновлению закона

В августе – сентябре 2020 года на Луганщине горели леса. Было много очагов пожаров, которые вызвали масштабные возгорания.

Огонь тушили сотни спасателей и десятки единиц спецтехники. В частности, в ГСЧС использовали самолеты с водой.

Пожар унес жизни 11 человек, еще 19 человек травмировались. Среди пострадавших было 3 работника ГСЧС.

Более 300 домов выгорели дотла, а сотни людей остались без крыши над головой.

Убытки от лесных пожаров достигли нескольких миллиардов гривен.

В штабе ООС заявляли, что пожары на Луганщине могли повлечь провокации со стороны российских боевиков

Как спасатели тушили огонь: видео