Офис Президента ярко украсили накануне Нового 2021 года. На это потратили более 50 тысяч гривен. Чем именно обустроили территорию – читайте далее.

Эта сумма значительно больше, чем планировали потратить. Об этом сообщили в управлении административными домами Государственного управления делами, сообщает УНН.

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"На новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2020 году расходы составляют 53 218 гривен", – говорится в запросе.

Также известно, что планировали потратить на новогоднее оформление ОП примерно 40 тысяч гривен.

К слову. В 2019 году на новогоднее оформление офиса Президента использовали 122 995 гривен. Еще 25 200 гривен потратили на дизайнерское оформление новогодних елок в Мариинском дворце.

Новогоднее оформление ОП: что известно