Сколько потратили на новогоднее оформление офиса Президента: впечатляющая цифра
Офис Президента ярко украсили накануне Нового 2021 года. На это потратили более 50 тысяч гривен. Чем именно обустроили территорию – читайте далее.
Эта сумма значительно больше, чем планировали потратить. Об этом сообщили в управлении административными домами Государственного управления делами, сообщает УНН.
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"На новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2020 году расходы составляют 53 218 гривен", – говорится в запросе.
Также известно, что планировали потратить на новогоднее оформление ОП примерно 40 тысяч гривен.
Новогоднее оформление ОП: что известно
- На улице Банковой возле Офиса Президента разместили настоящий новогодний городок.
- 14 декабря там установили большую карусель. Кроме этого, еще и маленькие домики для продажи еды и сувениров.
- 19 декабря под Офисом Президента зажгли рождественскую "президентскую" елку. Раньше там обустроили каток.
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