Сколько потеряет Украина, если Россия достроит "Северный поток-2": сумма
Если Россия вопреки санкциям таки достроит "Северный поток-2", Украина понесет значительные финансовые убытки. Ведь потеряет свои транзитные возможности.
О финансовых последствиях сооружения российского трубопровода министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью австрийскому изданию Der Standard. Перевод опубликовали на сайте Минфина.
Обратите внимание Строительство Северного потока-2 могут прекратить: заявление Газпрома
Он отметил, что говорится о потере ресурсов и рабочих мест. В целом Украина может терять 1,5 миллиарда долларов ежегодно. К тому же, транзитная инфраструктура будет простаивать.
Заметим, что строительство "Северного потока-2" могут отложить или приостановить из-за политического давления и соответствующих рисков. Такое заявление 19 января обнародовали в "Газпроме".
Строительство "Северного потока-2": последние новости
- США готовятся ввести новые ограничения против "Северного потока-2". Вашингтон хочет наложить санкции на российское судно "Фортуна", которое укладывает трубы в Балтийском море.
- В то же время команда новоизбранного президента США не исключает возможности прекращения санкций в отношении газопровода. Мол, это может улучшить отношения с ЕС.
- Ранее Германия продлила разрешение на строительство российского трубопровода. Согласно документу, работы должны продолжаться как минимум до конца мая.
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