Если Россия вопреки санкциям таки достроит "Северный поток-2", Украина понесет значительные финансовые убытки. Ведь потеряет свои транзитные возможности.

О финансовых последствиях сооружения российского трубопровода министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью австрийскому изданию Der Standard. Перевод опубликовали на сайте Минфина.

Обратите внимание Строительство Северного потока-2 могут прекратить: заявление Газпрома

Он отметил, что говорится о потере ресурсов и рабочих мест. В целом Украина может терять 1,5 миллиарда долларов ежегодно. К тому же, транзитная инфраструктура будет простаивать.

Заметим, что строительство "Северного потока-2" могут отложить или приостановить из-за политического давления и соответствующих рисков. Такое заявление 19 января обнародовали в "Газпроме".

Строительство "Северного потока-2": последние новости

США готовятся ввести новые ограничения против "Северного потока-2". Вашингтон хочет наложить санкции на российское судно "Фортуна", которое укладывает трубы в Балтийском море.

В то же время команда новоизбранного президента США не исключает возможности прекращения санкций в отношении газопровода. Мол, это может улучшить отношения с ЕС.

Ранее Германия продлила разрешение на строительство российского трубопровода. Согласно документу, работы должны продолжаться как минимум до конца мая.

Справка. Сейчас построено уже 94% "Северного потока-2". Остается построить еще 140 километров в экономической морской зоне Дании. Пока работы на этом участке не начали.