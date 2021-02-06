Сколько получали журналисты на каналах Медведчука: Данилов назвал цифру
Средняя официальная заработная плата на заблокированных ZIK, 112 и Newsone составляла примерно 5 тысяч гривен. Заявления о 1,5 тысячах людей, которые якобы потеряли работу из-за санкций, являются ложными.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
СНБО собирает данные о каждом предприятии, которое попадает под санкции.
Актуально Это помогло: в СНБО удивлены, что все каналы Медведчука записали на Козака
Сколько людей работали на каналах
- "Новый формат" – 1 человек;
- "Орианта" – 1 человек;
- "Телекомпания "112-ТВ" – 33 человека;
- "Партнер ТВ" – 1 человек;
- "Лидер ТВ" – 1 человек;
Что сказал Аваков
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков тоже присоединился к развеиванию мифа о 1,5 тысячах уволенных журналистов.
Официальные данные свидетельствуют, что все журналисты получали 3 – 5 тысяч гривен. Остальное раздавали в "конвертах". Тогда возникает вопрос: откуда эти деньги.
Ряд наших земляков имеет "черную кассу" и зарабатывает на этой войне. И этими деньгами финансирует пропагандистскую деятельность,
– заявил Аваков.
ZIK, 112 и Newsone заблокировали: что известно
- 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении пророссийского политика Тараса Козака.
- В тот же день заблокировали телеканалы ZIK, 112 и Newsone.
- Зеленский заявил, что "как президент, он обязан и будет действовать любыми доступными законными методами для нейтрализации подобных угроз".
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