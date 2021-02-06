Средняя официальная заработная плата на заблокированных ZIK, 112 и Newsone составляла примерно 5 тысяч гривен. Заявления о 1,5 тысячах людей, которые якобы потеряли работу из-за санкций, являются ложными.

СНБО собирает данные о каждом предприятии, которое попадает под санкции.

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Сколько людей работали на каналах

"Новый формат" – 1 человек;

"Орианта" – 1 человек;

"Телекомпания "112-ТВ" – 33 человека;

"Партнер ТВ" – 1 человек;

"Лидер ТВ" – 1 человек;

Что сказал Аваков

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков тоже присоединился к развеиванию мифа о 1,5 тысячах уволенных журналистов.

Официальные данные свидетельствуют, что все журналисты получали 3 – 5 тысяч гривен. Остальное раздавали в "конвертах". Тогда возникает вопрос: откуда эти деньги.

Ряд наших земляков имеет "черную кассу" и зарабатывает на этой войне. И этими деньгами финансирует пропагандистскую деятельность,

– заявил Аваков.

ZIK, 112 и Newsone заблокировали: что известно