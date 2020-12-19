Правозащитники в Беларуси рассказали о количестве лиц, которых признали политзаключенными. Их количество постоянно увеличивается и уже насчитывает 157 человек.

Среди наиболее известных политзаключенных врач Артем Сорокин и основатель Белорусского телеграм-канала Игорь Лосик. Об этом говорится на сайте правозащитников.

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По данным центра "Весна", 157 человек сейчас считают политическими заключенными. Это студенты, журналисты, врачи, бизнесмены и оппозиционеры.

Большинство из них были задержаны в рамках уголовного дела за массовые беспорядки.

Что известно о политзаключенных в Беларуси

Врача Артема Сорокина признали политическим заключенным. Его задержали вместе с журналисткой Екатериной Борисевич "за разглашение информации о состоянии Романа Бондаренко".

Информация касалась уровня алкоголя в крови убитого парня и опровергла заявления властей о том, что Роман Бондаренко якобы находился в состоянии алкогольного опьянения в момент избиения,

– заявили правозащитники.

Серьезное обвинение также получил один из самых популярных политических блогеров Игорь Лосик – администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга", у которого почти 200 тысяч читателей. Лосика обвинили в подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

Обратите внимание! По состоянию на 1 декабря в Беларуси насчитывали 145 политзаключенных. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тиханоская заявила, что народ требует их освобождения.