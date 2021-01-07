В Украине во время празднования Рождества правоохранители будут следить за безопасностью украинцев. Все подразделения МВД будут работать в усиленном режиме.

В частности, порядок будут обеспечивать более 25 тысяч полицейских и 1,5 гвардейцев. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили в пресс-службе МВД.

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По его словам, они будут дежурить вблизи мест празднования и массового скопления людей.

На Рождество для обеспечения порядка привлекут более 25 тысяч полицейских и 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии,

– рассказал Яровой.

По данным правоохранителей, почти 600 тысяч украинцев примут участие в праздничных мероприятиях.

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Как рассказал Яровой, в течение 6 – 11 января 2021 года подразделения ГСЧС также круглосуточно будут работать в усиленном режиме. В частности, будут дежурить около 7 тысяч спасателей. В то же время для обеспечения порядка предусмотрели 2 тысячи единиц техники и 8 воздушных судов.

"Для реагирования на случаи обнаружения взрывоопасных предметов в готовности находится 25 пиротехнических расчетов", – подчеркнул Яровой.

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Он также добавил, что подразделения ГСЧС уже обследовали церковные сооружения, в которых будут проходить рождественские богослужения.