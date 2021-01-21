В течение 2020 года, по материалам Службы безопасности Украины, были осуждены 12 работников пограничной службы и 4 сотрудника таможенной. Всего 36 человек получили приговор по статье "Контрабанда".

Также в прошлом году было сообщено о подозрениях более 50 таможенникам и более, чем 31 пограничнику. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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По материалам Службы безопасности, в 2020 году сообщение о подозрении получили:

53 таможенника;

31 пограничник;

10 человек, которые контролируют на границе.

В СБУ заявили, что в течение 2020 в госбюджет было доначислено более 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей. Изъяты предметы контрабанды и выявлены нарушения таможенных правил на сумму 510 миллионов гривен.

СБУ продолжает принимать меры по нейтрализации угроз государственной безопасности

В пресс-службе добавили, что СБУ продолжает принимать меры по нейтрализации угроз государственной безопасности, которые связаны с противоправными трансграничными операциями и контрабандой.

СБУ также осуществляет контрразведывательное обеспечение таможенных органов и подразделений Госпогранслужбы,

– говорится в сообщении.

Мобильные группы силовиков продолжают выявлять и локализовать устойчивые коррупционные схемы и механизмы незаконного ввоза в Украину контрабанды.

Сейчас отработка проводится в Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской, Донецкой и Луганской областях.