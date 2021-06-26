Война на Донбассе: сколько военных уже погибли в 2021 году

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины, обстреливать украинских военных и совершать провокации. Не проходит и недели, чтобы Украина не теряла кого-то из своих защитников из-за таких действий боевиков. Только с начала этого года на Донбассе уже погибли 45 украинских защитников.

С 27 июля 2020 года на Донбассе действует перемирие, но боевики постоянно его срывают. Следовательно, Украина продолжает нести боевые потери.

К слову Список погибших украинских военных в 2020 году

Боевые потери на Донбассе в 2021 году: список

Январь

Олег Андриенко. Военный погиб 11 января в результате обстрела Песков. У мужчины осталась жена и сын, которому еще не было года.

Роман Дзюбенко. Воина 26 января ранил вражеский снайпер возле Новоалександровки. Защитник умер 30 января в больнице.

Александр Отрепьев. Военный погиб 21 января под Гнутово от пули снайпера боевиков.

Февраль

Дмитрий Власенко. Старший матрос погиб из-за обстрела возле деревни Шумы 2 февраля. Медики час пытались спасти 38-летнего Власенко, однако не удалось.

Назарий Полищук и Алексей Подвезенный. Украинские герои погибли 6 февраля вблизи Новомихайловки. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Александр Глушко. 36-летнего сапера из Полтавской области 11 февраля смертельно ранил вражеский снайпер. Трагедия случилась вблизи Зайцева.

Владислав Лященко. 25-летний военный погиб возле Новомихайловки 11 февраля. Тогда оккупанты обстреливали позиции ВСУ из пулеметов.

Александр Войтенко. Военный из Кременчуга погиб 14 февраля, подорвавшись на взрывном устройстве. Служил капитаном в пятьдесят девятой отдельной мотопехотной бригаде.

Вячеслав Алексеенко. Воин из Кременчуга погиб 14 февраля в результате подрыва на взрывном устройстве. Был старшим солдатом в пятьдесят девятой отдельной мотопехотной бригаде.

Дмитрий Мироненко. Боец погиб 14 февраля, подорвавшись на взрывном устройстве. Служил старшим солдатом в пятьдесят девятой отдельной мотопехотной бригаде. Родом из Харькова.

Сергей Петраускас. Украинский защитник погиб 22 февраля во время обстрела из ручного противотанкового гранатомета со стороны российских оккупантов. У героя остались жена, сын и дочь.

Дмитрий Сардак. Военный из Одессы получил осколочное ранение 23 февраля. Враг ранил его недалеко от населенного пункта Зайцево.

Михаил Капран. Военный из Лебедина, что на Сумщине. В результате пожара, который вспыхнул 20 февраля в блиндаже на Донбассе получил 90% ожогов тела. Врачам не удалось его спасти.

Николай Лебедь. 22-летний украинский защитник, родом из Кременчуга, что в Полтавской области. Погиб в результате пожара в блиндаже, который случился 20 февраля.

Личность третьего военного, погибшего в этом пожаре, еще не установили. По предварительной информации, он – из города Ровно.

Сергей Моисеенко. Младший сержант из Херсона погиб 28 февраля возле Пищевика. Он получил ранения, когда боевики стреляли из снайперского и стрелкового оружия. Военный служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты.

Март

Владимир Оноприенко. 44-летний боец из Черкасской области получил смертельное ранение возле Старогнатовки 10 марта. Ему пытались оказать медицинскую помощь, однако военный не выжил. Погибший был командиром боевой машины.

Александр Пекур. Погиб 12 марта от пули вражеского снайпера. 30-летний боец был родом из села Гуровщина Киевской области.

Виктор Пасека. Погиб 18 марта в результате смертельного ранения в голову. Младший сержант был родом из села Мончинцы, что на Хмельнитчине.

Андрей Грабар. Погиб 19 марта вблизи Водяного в результате обстрела боевиков из миномета 120-го калибра и гранатометов различных систем. Младший сержант служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

Кирилл Быковский. Пал от пули снайпера 20 марта возле Шумов. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако спасти не удалось. Воин погиб во время эвакуации в госпиталь.

Сергей Коваль. Погиб вместе с побратимами 26 марта вблизи Шумов. Всю профессиональную жизнь герой провел в рядах Вооруженных сил Украины. Сначала участвовал в АТО, впоследствии – защищал Украину в зоне ООС.

Максим Абрамович. Пал во время вражеского обстрела 26 марта возле Шумов. На Донбассе воевал с 2020 года. Вскоре после освобождения вернулся в ряды ВСУ.

Сергей Гайченко. Оккупанты убили героя 26 марта в районе Шумов. Военную службу герой начал по контракту еще в 2015 году в Киевском отдельном Президентском полку Украины. В 2019 году Гайченко снова призвали на военную службу.

Сергей Барнич. Погиб 26 марта возле Шумов. В декабре 2020 года герой получил грамоту Калушского городского главы и медаль "За достоинство и патриотизм".

Апрель

Сергей Сулима. Погиб 3 апреля возле Шумов в результате подрыва на взрывном устройстве. Воин был родом из Луцка. Служил в горно-штурмовой роте воинской части А3892.

Владислав Мороз. 5 апреля получил пулевое ранение неподалеку Авдеевки Донецкой области. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Виктор Гелебрант. Погиб 5 апреля неподалеку от Золотого-4 на Луганщине. Получил смертельное ранение в голову из стрелкового оружия.

Максим Стеблянко. Военный 6 апреля подорвался на неизвестном взрывном устройстве, когда выполнял боевое задание. Ему было всего 23 года.

Владимир Шпак. Также погиб 6 апреля. Он получил осколочное ранение возле Невельского. Мужчина умер во время эвакуации.

Игорь Байтала. Боец проходил службу в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Родом военный из города Жидачев Львовской области. Сейчас обстоятельства его гибели неизвестны.

Андрей Теперик. Воин погиб 10 апреля вблизи Золотого. Оккупанты ранили героя из стрелкового оружия. Выстрел оказался смертельным. Теперику было 24 года.

Ярослав Карлийчук. Солдат из Черновицкой области погиб под прицельным огнем 12 апреля. Ему было 24 года. Ярослав проходил службу в подразделении 10 отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые.

Алексей Мамчий. Украинский защитник погиб 13 апреля в результате сброса оккупантами гранат на позиции бойцов ВСУ в районе Майорского. Воин проходил службу в должности старшего водителя зенитно-ракетного отделения в 10 горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Его младший брат в 2016 году тоже отдал свою жизнь за Украину.

Давид Шартава. Грузин, служил в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб 18 апреля в результате вражеского ОСМД в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Александр Луцик. 38-летний военнослужащий с Волыни погиб в результате вражеской атаки 22 апреля. Служил по контракту, был оператором-разведчиком.

Роман Гуляк был старшим сержантом. Он родом из Хмельницкой области и на службу в ВСУ поступил в 2018 году. Военное авто, в котором ехал Роман, подорвалось на неизвестном взрывном устройстве. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Май

Дмитрий Товчигречко – Военный погиб 6 мая. 37-летний боец был родом из Кривого Рога. Служил в 93 бригаде Холодный Яр. Для Дмитрия это была первая ротация. В ООС прибыл в январе 2021 года.

6 мая на Донбассе погиб военный из Коростеня Сергей Коробцов. Его жизнь оборвала вражеская пуля. Дома 22-летнего героя ждали молодая жена и маленький сын.

В мае оборвалась жизнь Юрия Опришко с Полтавщины. Он получил пулевое ранение еще 9 апреля вблизи Старогнатовка и больше месяца находился в госпитале. Врачи боролись за его жизнь, однако тщетно.

Виктор Городниченко. Военный умер в госпитале 8 мая от ранения, которое получил под Зайцевым 28 апреля. Мужчина был родом из Миргородского района Полтавской области.

Павел Колесник. Военный родом из Черниговской области погиб 13 мая. Старшего водителя мотопехотной роты смертельно ранил снайпер оккупанта.

Максим Полевой был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Он погиб 27 мая от пули снайпера возле Новотошковского.

Июнь

Владимир Белов погиб 11 июня в результате обстрелов боевиками украинских позиций. Военный был родом из города Мукачево, что на Закарпатье.

Роман Галуха. Погиб 16 июня. Детали – неизвестны. Роман был бойцом 24-й отдельной механизированной бригады, базирующейся в Яворове. Воин – родом из Рава-Русской Львовской области. Ему было 24 года.

Андрей Гонар. Получил смертельное осколочное ранение 26 июня возле Песков. Боец был старшим водителем мотопехотной роты и старшим солдатом. Украинский защитник был родом из Кривого Рога.

Обратите внимание! В 2020 году на Донбассе погибли по меньшей мере 75 военных. Однако были еще и не боевые потери.

Отметим, что обстрелов и потерь стало немного меньше после режима "тишины".