Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году
Формально российско-украинская война началась 12 апреля 2014 года с захвата первых украинских городов, в частности Славянска. Поэтому в 2021 году война пересечет рубеж между 7 и 8 годами. С начала 2021 года на Донбассе уже погибли 5 украинских защитников.
Источник: 24 канал
С 27 июля 2020 года на Донбассе действует перемирие, но боевики постоянно его срывают. Следовательно, Украина продолжает нести боевые потери.
К слову На Донбассе в 2020 году погибли по меньшей мере 75 военных: поименный список
Боевые потери на Донбассе в 2021 году: список
Январь
- Олег Андриенко. Военный погиб 11 января в результате обстрела Песков. У мужчины осталась жена и сын, которому еще не было года.
- Роман Дзюбенко. Воина 26 января ранил вражеский снайпер возле Новоалександровки. Защитник умер 30 января в больнице.
- Александр Отрепьев. Военный погиб 21 января под Гнутово от пули снайпера боевиков.
Февраль
- Дмитрий Власенко. Старший матрос погиб из-за обстрела возле деревни Шумы 2 февраля. Медики час пытались спасти 38-летнего Власенко, однако не удалось.
- Еще один военный якобы умер 3 февраля в госпитале. Хотя его имя пока не обнародовали. Боевики вроде сбросили гранату с беспилотника возле города Курахово и ранили защитника.
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