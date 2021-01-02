В первый день 2021 года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов из-за управления транспортом в нетрезвом состоянии. Всего на Новый год от украинцев поступило более 7 тысяч вызовов.

На улицы городов и сел Украины 1 января выехали 1 577 экипажей полицейских. Об этом сообщили в фейсбуке Патрульной полиции.

Читайте также В центре Львова пьяный водитель мчался по встречной полосе: эпическое видео

От людей на спецлинии 102 поступили 7 294 вызова. По результатам проверок патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения.

Справка. За 2019 год полицейские оформили и направили в суд 115 тысяч протоколов об управлении транспортом в нетрезвом состоянии. В среднем ежедневно составляли по 315 протоколов. За первые 6 месяцев 2020 года оформили 67 692 протокола, то есть примерно 370 в день.