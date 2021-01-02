Скольких пьяных водителей патрульные поймали на Новый год
В первый день 2021 года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов из-за управления транспортом в нетрезвом состоянии. Всего на Новый год от украинцев поступило более 7 тысяч вызовов.
На улицы городов и сел Украины 1 января выехали 1 577 экипажей полицейских. Об этом сообщили в фейсбуке Патрульной полиции.
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От людей на спецлинии 102 поступили 7 294 вызова. По результатам проверок патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения.
Какая ответственность за вождение пьяным?С 1 июля 2020 года в Украине ужесточили наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии. Нарушителей ждет штраф от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тысяч до 34 тысяч гривен) с лишением права управлять транспортом до 3 лет. А штраф за повторное правонарушение достигает 51 тысячи гривен.
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