Количество переселенцев из Донбасса и Крыма увеличилось на более чем 25 тысяч человек
В Украине увеличилось количество внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма, которых зарегистрировали. Сейчас их стало почти на 26 тысяч больше.
Поэтому, в целом количество зарегистрированных переселенцев в Украине – почти 1,5 миллионов человек. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Внимание За неправильное произношение: в Одессе луганчанин жесткого издевался над 5-летним ребенком
Такие данные есть по состоянию на 4 января 2021 года по информации Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах. Все они переехали из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.
Точные данные
- Сейчас в Украине – 1 459 170 переселенцев. Это на 1,8% или 25 716 человека больше, чем в январе 2020 года.
- По состоянию на 2 января 2019 года на учете в Украине находились 1 512 435 переселенцев.
- А 8 января 2020 года – 1 433 454 переселенцы.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter