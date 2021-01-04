В Украине увеличилось количество внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма, которых зарегистрировали. Сейчас их стало почти на 26 тысяч больше.

Поэтому, в целом количество зарегистрированных переселенцев в Украине – почти 1,5 миллионов человек. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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Такие данные есть по состоянию на 4 января 2021 года по информации Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах. Все они переехали из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Точные данные

Сейчас в Украине – 1 459 170 переселенцев. Это на 1,8% или 25 716 человека больше, чем в январе 2020 года.

По состоянию на 2 января 2019 года на учете в Украине находились 1 512 435 переселенцев.

А 8 января 2020 года – 1 433 454 переселенцы.

Обратите внимание! В Украине 3% всего населения – переселенцы. Они были вынуждены покинуть Донбасс после того, как Россия начала войну.