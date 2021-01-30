В течение 2020 года Международный аэропорт "Одесса" принял и отправил 698 тысяч человек. Это на 59% меньше, чем в 2019 году.

Источник: Центр транспортных стратегий

С января по декабрь 2019 года в аэропорту побывали 1,69 миллиона пассажиров.

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За 2020 год одесский аэропорт обслужил 546 886 пассажиров международных рейсов (9% от показателей 2019 года) и 151 820 пассажиров внутренних рейсов (52% от показателей 2019 года).

В течение 2020 года в аэропорту "Одесса" зафиксировали 6 005 международных рейсов и 3 327 внутренних.

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