Миллион пассажиров "потерялся": сколько людей обслужил Одесский аэропорт в 2020
В течение 2020 года Международный аэропорт "Одесса" принял и отправил 698 тысяч человек. Это на 59% меньше, чем в 2019 году.
Источник: Центр транспортных стратегий
С января по декабрь 2019 года в аэропорту побывали 1,69 миллиона пассажиров.
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За 2020 год одесский аэропорт обслужил 546 886 пассажиров международных рейсов (9% от показателей 2019 года) и 151 820 пассажиров внутренних рейсов (52% от показателей 2019 года).
В течение 2020 года в аэропорту "Одесса" зафиксировали 6 005 международных рейсов и 3 327 внутренних.
Прогнозы на 2021 год
- В 2021 году эксперты прогнозируют увеличение количества международных рейсов.
- В частности, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, украинцы смогут посетить по меньшей мере 21 страну мира.
- Среди них – Египет, Черногория, Иордания, Греция, Грузия, Индия, Кипр, Хорватия, Китай, Марокко, Испания, Тунис, Турция и другие.
- В страны из дозволенного списка туристы также смогут добираться чартерными рейсами.
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