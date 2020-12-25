Готовность к прививке от COVID-19 выразили 2 трети жителей Германии. Примерно 32% опрошенных граждан заявили, что хотят получить вакцину как можно скорее.

Соответствующий опрос провела международная компания YouGov, результаты опубликовали 25 декабря. Об этом сообщает DW.

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В то же время 33% респондентов заявили, что не против прививки, однако сначала хотят посмотреть, как вакцина повлияет на людей.

Однако получить прививку от коронавируса не желают примерно 19% опрошенных граждан Германии. Также в соответствующем вопросе еще окончательно не определились – 16%.

Кроме того, вероятностью побочных эффектов обеспокоены больше половины респондентов – 57%, однако треть из соответствующих жителей заявила, что их это не беспокоит.

Согласно результатам опроса, преимущественно среди желающих вакцинироваться большинство – это люди старшего возраста, в частности 71%. В то же время к прививке готовы лишь 54% опрошенных человек в возрасте от 18 до 24 лет.

Вакцинация в Германии: коротко

В Германии планируют начать вакцинацию от коронавируса 27 декабря 2020 года.

Сначала прививки против коронавируса в Германии будут делать людям в возрасте от 80 лет, а также тем, кто живет и работает в домах для людей соответствующего возраста.

Также одними из первых вакцинируют медицинский персонал в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи.

Обратите внимание! Всего в Германии COVID-19 подтвердили уже у 1 623 720 человек. С начала эпидемии умерли более 29 778 граждан.