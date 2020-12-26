Служебные собаки пограничников в 2020 году помогли задержать более 400 нарушителей. Четвероногие помощники способствовали в обнаружении оружия, боеприпасов, наркотиков, сигарет.

Пограничные собаки выполняют немало обязанностей. В частности, помогают обнаруживать оружие, боеприпасы, контрабандный табак. Об этом сообщают в телеграме МВД Украины.

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Четвероногие помощники также ощутимо уменьшают желание агрессивных нарушителей сопротивляться правоохранителям, являются залогом безопасности во время конвоирования и охраны задержанных,

– говорится в сообщении.

В течение 11 месяцев 2020 года пограничники с помощью служебных собак:

задержали более 400 правонарушителей;

обнаружили 164 единицы оружия;

нашли 6,6 тысячи боеприпасов;

обнаружили более 40 тысяч таблеток наркотического действия;

разоблачили более 100 килограммов наркотических средств;

обнаружили почти 1,3 миллиона пачек сигарет.

Благодаря собакам разоблачили тайники с контрабандным товаром на сумму более 5,6 миллиона гривен.

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Что известно о собаках на службе

Сейчас в пограничном ведомстве служат более 1 000 собак 16 пород. Часть из них привлечена к службе в районе проведения операции Объединенных сил.

Инструкторов с собаками готовят в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы, который расположен в Великих Мостах на Львовщине.

Большинство собак тренируют на поиск оружия, взрывоопасных веществ и наркотических средств.

Примерно 45% задержаний на границе происходит с помощью четвероногих помощников. Ведь лучше собак обнаружить наркотики или взрывчатку не может никто.



Достижения собак на службе / Инфографика МВД Украины