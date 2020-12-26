Собаки на страже закона: сколько нарушителей помогли задержать четвероногие в 2020 году
Служебные собаки пограничников в 2020 году помогли задержать более 400 нарушителей. Четвероногие помощники способствовали в обнаружении оружия, боеприпасов, наркотиков, сигарет.
Пограничные собаки выполняют немало обязанностей. В частности, помогают обнаруживать оружие, боеприпасы, контрабандный табак. Об этом сообщают в телеграме МВД Украины.
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Четвероногие помощники также ощутимо уменьшают желание агрессивных нарушителей сопротивляться правоохранителям, являются залогом безопасности во время конвоирования и охраны задержанных,
– говорится в сообщении.
В течение 11 месяцев 2020 года пограничники с помощью служебных собак:
- задержали более 400 правонарушителей;
- обнаружили 164 единицы оружия;
- нашли 6,6 тысячи боеприпасов;
- обнаружили более 40 тысяч таблеток наркотического действия;
- разоблачили более 100 килограммов наркотических средств;
- обнаружили почти 1,3 миллиона пачек сигарет.
Благодаря собакам разоблачили тайники с контрабандным товаром на сумму более 5,6 миллиона гривен.
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Что известно о собаках на службе
- Сейчас в пограничном ведомстве служат более 1 000 собак 16 пород. Часть из них привлечена к службе в районе проведения операции Объединенных сил.
- Инструкторов с собаками готовят в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы, который расположен в Великих Мостах на Львовщине.
- Большинство собак тренируют на поиск оружия, взрывоопасных веществ и наркотических средств.
- Примерно 45% задержаний на границе происходит с помощью четвероногих помощников. Ведь лучше собак обнаружить наркотики или взрывчатку не может никто.
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