С 8 января 2021 года правоохранители составили 848 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. В частности, они вынесли более 3,5 тысяч постановлений за отсутствие защитных масок.

Из-за нарушения полицейские также открыли 1 уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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В течение 3 дней правоохранители зафиксировали нарушения в работе 1 658 заведений. В частности, из них:

1 314 – субъекты торгового и бытового обслуживания;

264 – развлекательные заведения;

40 – торгово-развлекательные центры;

22 – спортзалы, фитнес-центры, бассейны;

18 – непродовольственные рынки.

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По данным пресс-службы, в течение 8 – 11 января 2021 года полицейские получили более 150 тысяч сообщений о нарушениях карантина.

Полицейские составили 68 035 административных протоколов,

– сообщили в МВД.

В частности, протоколы составляли на водителей транспортных средств, руководителей торговых заведений, а также работников различных предприятий и учреждений. В то же время в суд направили более 66 тысяч админпротоколов.



Новые ограничения карантина 2021 года / Инфографика 24 канала