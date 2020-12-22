О тишине на Донбассе и не слышали: сколько нарушений зафиксировали наблюдатели ОБСЕ
За субботу – воскресенье, 18-20 декабря, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали почти 100 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. 98 из них – в Донецкой области.
Большинство случаев нарушения – в Донецкой области
Еще одно нарушение наблюдатели обнаружили в Луганской области. Об этом сообщает наблюдательная миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете.
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В частности, среди этих случаев было 16 взрывов неизвестного происхождения, из них 1 – разрыв.
Рекордным на нарушения стало 20 декабря. Сразу 79 случаев нарушения договоренностей обнаружили к северу от населенного пункта Спартак, что недалеко от Донецка – на территории неподконтрольной Украине.
На Луганщине, тоже на оккупированной территории, вблизи Пионерского произошел взрыв неизвестного происхождения.
С 27 июля договоренность о прекращении огня нарушили 4 100 раз
Отметим, что с момента действия соглашения о режиме тишины – 27 июля 2020 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали уже более 4100 нарушений. Из них 1906 – взрывы, а также 1939 очередей и выстрелов.
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