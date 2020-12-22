За субботу – воскресенье, 18-20 декабря, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали почти 100 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. 98 из них – в Донецкой области.

Большинство случаев нарушения – в Донецкой области

Еще одно нарушение наблюдатели обнаружили в Луганской области. Об этом сообщает наблюдательная миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете.

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В частности, среди этих случаев было 16 взрывов неизвестного происхождения, из них 1 – разрыв.

Рекордным на нарушения стало 20 декабря. Сразу 79 случаев нарушения договоренностей обнаружили к северу от населенного пункта Спартак, что недалеко от Донецка – на территории неподконтрольной Украине.

На Луганщине, тоже на оккупированной территории, вблизи Пионерского произошел взрыв неизвестного происхождения.

С 27 июля договоренность о прекращении огня нарушили 4 100 раз

Отметим, что с момента действия соглашения о режиме тишины – 27 июля 2020 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали уже более 4100 нарушений. Из них 1906 – взрывы, а также 1939 очередей и выстрелов.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала