Убытки почти на полмиллиона: сколько нарушений правил продажи елок обнаружили
С начала декабря 2020 года Госэкоинспекция обнаружила более 270 нарушений правил продажи елок. Это нанесло ущерб на сумму 429 тысяч гривен.
В Украине зафиксировали 274 нарушения продажи елок. Об этом сообщил в фейсбуке председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.
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По его словам, основные "контрольные точки"
- наличие бирок на деревьях с индивидуальным идентификационным кодом;
- регистрация кода в системе лесохозяйственного информационно-аналитического центра;
- правдивость информации в накладных продавца.
За нарушение этих требований Госэкоинспекция
- привлекла к административной ответственности 177 человек;
- составила 235 протоколов об админнарушении, 88 материалов передали на рассмотрение в суды.
Нарушители получили штрафы от 510 до 1 700 гривен.
Своей деятельностью злоумышленники нанесли ущерб на сумму 429 456 гривен.
Кроме штрафных санкций, недобросовестные продавцы также возмещали ущерб, причиненный окружающей среде из-за незаконной торговли деревьями,
– отметил Малеваный.
Он также добавил, что для минимизации случаев нарушений необходимы нормативно-правовые и законодательные изменения. В частности, необходимо увеличивать размеры штрафов.
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