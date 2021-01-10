С начала декабря 2020 года Госэкоинспекция обнаружила более 270 нарушений правил продажи елок. Это нанесло ущерб на сумму 429 тысяч гривен.

В Украине зафиксировали 274 нарушения продажи елок. Об этом сообщил в фейсбуке председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. Читайте также В Киеве работают пункты приема елок: куда отнести уже ненужную новогоднюю красавицу По его словам, основные "контрольные точки" наличие бирок на деревьях с индивидуальным идентификационным кодом;

регистрация кода в системе лесохозяйственного информационно-аналитического центра;

правдивость информации в накладных продавца. За нарушение этих требований Госэкоинспекция привлекла к административной ответственности 177 человек;

составила 235 протоколов об админнарушении, 88 материалов передали на рассмотрение в суды. Нарушители получили штрафы от 510 до 1 700 гривен. Своей деятельностью злоумышленники нанесли ущерб на сумму 429 456 гривен. Кроме штрафных санкций, недобросовестные продавцы также возмещали ущерб, причиненный окружающей среде из-за незаконной торговли деревьями,

– отметил Малеваный. Он также добавил, что для минимизации случаев нарушений необходимы нормативно-правовые и законодательные изменения. В частности, необходимо увеличивать размеры штрафов. Обратите внимание! С целью недопущения самовольной вырубки хвойных деревьев в Карпатах работали специальные бригады. Лесная охрана проводила рейды по выявлению незаконных рубок новогодних елок.