От началу 2020 года украинские пограничники помешали перевозке через границу более 600 килограммов наркотиков. Чаще всего их везли морским путем, а также через наибольшую часть границы Украины – с Россией.

Статистикой выявленных наркотиков на украинском рубеже поделилась Государственная пограничная служба Украины. Интересно Пенсионерка – с травой за пазухой: 71-летняя женщина хотела пронести через границу наркотики – видео Общая статистика выявленных наркотиков: 606 килограммов – всего обнаружили наркотических веществ с начала года,

из них кокаина – 460 килограммов,

марихуаны – 80 килограммов,

конопли – 30 килограммов,

наркотические лекарственные средства – 26 килограммов. Откуда чаще всего везут: морским путем – в портах только кокаина обнаружили около 450 килограммов,

на границе с Россией – обнаружили почти 60 килограммов наркотиков,

на границе с Польшей – около 53 килограммов наркотиков,

на участке границы с Румынией – 14 килограммов. Обратите внимание! Контрабанда наркотических веществ в Украине, как и в большинстве стран мира, предусматривает уголовную ответственность. За это можно загреметь за решетку на 5 – 8 лет.