За год на границе обнаружили более 600 килограммов наркотиков: интересная статистика
От началу 2020 года украинские пограничники помешали перевозке через границу более 600 килограммов наркотиков. Чаще всего их везли морским путем, а также через наибольшую часть границы Украины – с Россией.
Статистикой выявленных наркотиков на украинском рубеже поделилась Государственная пограничная служба Украины.
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Общая статистика выявленных наркотиков:
- 606 килограммов – всего обнаружили наркотических веществ с начала года,
- из них кокаина – 460 килограммов,
- марихуаны – 80 килограммов,
- конопли – 30 килограммов,
- наркотические лекарственные средства – 26 килограммов.
Откуда чаще всего везут:
- морским путем – в портах только кокаина обнаружили около 450 килограммов,
- на границе с Россией – обнаружили почти 60 килограммов наркотиков,
- на границе с Польшей – около 53 килограммов наркотиков,
- на участке границы с Румынией – 14 килограммов.
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