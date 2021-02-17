Нацполиция выявила миллионные растраты государственных средств в одном из структурных подразделений "Укрзализныци". По факту хищения денег возбуждено уголовное дело.

Работники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины выявили нехарактерные финансовые платежи с Юго-Западной АО "Укрзализныци".

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Правоохранители выяснили, что служащие этого подразделения разворовывали средства для ремонтов путей и обустройства зон ожидания. Схема была проста: делать ремонт собственноручно.

Чтобы присвоить средства они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали своими силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет более 4,5 миллиона гривен,

– рассказали в Нацполиции.

По факту хищения госсредств открыто уголовное производство по статье о присвоении и растрате государственного имущества.

Полицейские провели обыски на территории города Киева, Киевской и Черниговской областей. Они проверили места работы и проживания фигурантов дела. Провоохранители изъяли компьютерную технику, электронные носители и все документы, в том числе бухгалтерию.

Сейчас в этом деле продолжается досудебное расследование. Должностным лицам Укрзализныци по факту растраты имущества в особо крупных размерах грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Видео от Нацполиции о миллионных растратах работниками "Укрзализныци"