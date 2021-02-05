Вакцинация против коронавируса в Украине должна стартовать уже в феврале 2021 года. По прогнозам главы Минздрава Максима Степанова, до конца месяца должны вакцинировать 500 тысяч украинцев.

Такие цифры озвучил Степанов в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что до конца февраля Украина получит в целом миллион доз вакцин.

Важно Украина получила подтверждение о поставках 12 миллионов доз вакцин против коронавируса

По прогнозам Минздрава, этого хватит, чтобы пройти первый этап вакцинации.

Этого достаточно, чтобы вакцинировать 500 тысяч наших граждан для того, чтобы начать и практически полностью пройти первый этап вакцинации,

– заявил Степанов.

Министр здравоохранения отметил, что Украина заключила соглашение о поставке 12 миллионов доз вакцин против COVID-19. Говорится о вакцинах компаний AstraZeneca и NovaVax. Кроме того, по словам Степанова, Украине удалось получить разрешение на экстренное медицинское применение вакцин.

Обратите внимание! Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сказал, что в Украине планируют делать ежемесячно примерно 5 миллионов прививок от коронавируса. Если будет необходимость, эту цифру будут увеличивать.

Вакцинация в Украине: главное

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств дату могут сместить на более позднее время.

Правительство подготовило план кампании вакцинации населения. "Дорожная карта" состоит из 5 этапов.

Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала