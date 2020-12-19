Государственная налоговая служба в течение года зафиксировала лишь 11,2 миллиона человек, получавших зарплату. И это при том, что "активных граждан" в Украине минимум вдвое больше.

Налоговики в течение года не увидели в реестрах записей о доходах от 11,8 миллиона граждан Украины. Как сказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 18 декабря, эти люди "не получили ни копейки прибыли".

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Любченко привел такие данные налоговой:

В Едином реестре зафиксировано 44,1 миллиона записей. Речь идет о физических лицах – плательщиках налогов.

На подконтрольной украинскому правительству территории таких людей 37,6 миллиона.

Активными гражданами в возрасте 15 – 70 лет считают 29,6 миллиона украинскцев.

Среди них – 11,2 миллиона официально занятых и 11,3 миллиона пенсионеров.

Руководитель ГНСУ заверил: "По данным прошлого года только 11,2 миллиона записей мы видим в реестре – это те, кто получал заработную плату. То есть, это и есть реальное количество рабочих мест в 2019 году". В 2004 таких, к слову, было 19,2 миллиона.

В прошлом году мы в базе не увидели 11,8 миллиона активных граждан. Они не получили ни копейки прибыли,

– заявил Любченко.

Более того, 4,1 миллиона украинцев течение 10 лет не платили никаких налогов.

"Это четко демонстрирует то, что у нас на одного работающего два с ложкой", – подытожил главный налоговик.