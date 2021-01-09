Сколько людей на Полтавщине остались без газоснабжения: данные "Лубныгаза"
На Полтавщине из-за взрыва на газопроводе в Лубнах без газа осталось значительное количество потребителей. В частности, говорится об около 1,5 тысячи абонентов Оржицкого района.
После возникновения аварии к работе привлекли весь штат аварийных служб "Лубныгаза". Об этом заявил заместитель руководителя предприятия Егор Скуридин, сообщает ТСН.
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По его словам, штат аварийных служб также будет работать с населением, чтобы исключить такие ситуации.
Скуридин также заявил, что предприятиям возобновят газоснабжение быстрее.
Как только "Укртрансгаз" подключит ГАЭС к резервной ветке, "Лубныгаз" подключит газ всем предприятиям быстрее,
– подчеркнул он.
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Взрыв на Полтавщине: что известно
- В городе Лубны, что на Полтавщине, вечером 9 января 2021 года произошел взрыв на газопроводе. Говорится о части газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Его обслуживает "Укртрансгаз".
- По предварительным данным, причиной стала авария на газопроводе.
- Пока нет никакой информации ни о пострадавших, ни о жертвах.
- По состоянию на 18:00 аварию локализовали. Также на месте происшествия работают ремонтные бригады.
- После инцидента в "Лубныгазе" заявили об экстренных отключениях газа.
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