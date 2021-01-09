На Полтавщине из-за взрыва на газопроводе в Лубнах без газа осталось значительное количество потребителей. В частности, говорится об около 1,5 тысячи абонентов Оржицкого района.

После возникновения аварии к работе привлекли весь штат аварийных служб "Лубныгаза". Об этом заявил заместитель руководителя предприятия Егор Скуридин, сообщает ТСН.

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По его словам, штат аварийных служб также будет работать с населением, чтобы исключить такие ситуации.

Обратите внимание! В ГСЧС сообщили, что на 17:52 9 января, отключенных населенных пунктов от газоснабжения нет.

Скуридин также заявил, что предприятиям возобновят газоснабжение быстрее.

Как только "Укртрансгаз" подключит ГАЭС к резервной ветке, "Лубныгаз" подключит газ всем предприятиям быстрее,

– подчеркнул он.

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