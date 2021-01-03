На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей около 660 тысяч человек получают украинские пенсии. Кроме того, их могут оформить все, кто имеет на это право.

Украинские пенсионеры на оккупированных территориях: что известно

Если украинцу, который живет на оккупированных территориях, исполнилось 60 лет, ему нужно приехать на подконтрольную территорию Украины, чтобы оформить пенсию. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

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Я за то, что люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получить. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности,

– отметила Лазебная.

Именно для этого, как рассказала министр, на двух КПВВ в "Счастье" и "Золотом" откроют центры обслуживания, где будут работники Пенсионного фонда. Туда смогут прийти люди с оккупированных территорий и оформить пенсии.

Лазебная отметила, главное, чтобы пункты пропуска были открыты.

Обратите внимание! Оккупанты с ноября 2020 года блокируют работу КПВВ. Они пропускают людей выборочно. Кроме того, этот процесс – очень медленный. Однако с украинской стороны все работает.