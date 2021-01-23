В 2020 году, несмотря на карантин из-за пандемии COVID-19, за границу смогли попасть более 11 миллионов 250 тысяч граждан Украины. Они совершили путешествия в 123 страны мира.

Самой посещаемой страной стала Польша. Туда съездили примерно 4 миллиона украинских граждан. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

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Куда чаще всего ездили

Кроме Польши, украинцы чаще всего ездили:

в Венгрию – 1 миллион 635 тысяч человек;

в Россию – 1 миллион человек;

в Турцию – 965 тысяч человек;

в Египет – 730 тысяч человек.

Также большое количество граждан посетила Румынию – более 626 тысяч, Беларусь – 496 тысяч, Словакию – 336 тысяч, Молдову – 328 тысяч, Германию – 222 тысяч и Объединенные Арабские Эмираты – 100 тысяч.

Куда ездили украинцы / Инфографика 24 канала

Кто приезжал в Украину

Из приграничных стран больше всего граждан приезжали в Украину:

из Молдовы – 933 тысяч человек;

из Беларуси – 463,5 тысячи человек;

из России – 390 тысяч человек;

из Польши – 272 тысяч человек;

из Румынии – 229 тысяч человек;

из Венгрии – 217 тысяч человек.

Также прибывали граждане Турции – 149 тысяч, Германии – 74 тысяч, Израиля – 57 тысяч и США – 42 тысяч. Цель визита в частности была частной и туристической.

Кто приезжал в Украину / Инфографика Госпогранслужбы

Заметим! В Украину всего в 2020 году прибыло примерно 3,4 миллиона человек из 192 стран мира.