Сколько и куда чаще всего ездили украинцы в 2020 году: статистика
В 2020 году, несмотря на карантин из-за пандемии COVID-19, за границу смогли попасть более 11 миллионов 250 тысяч граждан Украины. Они совершили путешествия в 123 страны мира.
Самой посещаемой страной стала Польша. Туда съездили примерно 4 миллиона украинских граждан. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.
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Куда чаще всего ездили
Кроме Польши, украинцы чаще всего ездили:
- в Венгрию – 1 миллион 635 тысяч человек;
- в Россию – 1 миллион человек;
- в Турцию – 965 тысяч человек;
- в Египет – 730 тысяч человек.
Также большое количество граждан посетила Румынию – более 626 тысяч, Беларусь – 496 тысяч, Словакию – 336 тысяч, Молдову – 328 тысяч, Германию – 222 тысяч и Объединенные Арабские Эмираты – 100 тысяч.
Куда ездили украинцы / Инфографика 24 канала
Кто приезжал в Украину
Из приграничных стран больше всего граждан приезжали в Украину:
- из Молдовы – 933 тысяч человек;
- из Беларуси – 463,5 тысячи человек;
- из России – 390 тысяч человек;
- из Польши – 272 тысяч человек;
- из Румынии – 229 тысяч человек;
- из Венгрии – 217 тысяч человек.
Также прибывали граждане Турции – 149 тысяч, Германии – 74 тысяч, Израиля – 57 тысяч и США – 42 тысяч. Цель визита в частности была частной и туристической.
Кто приезжал в Украину / Инфографика Госпогранслужбы
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