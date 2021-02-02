46 триллионов рублей, или 609 миллиардов долларов – именно в такую сумму россиянам обошлись геополитические провалы Путина, которые ничего, кроме иллюзии противостояния Западу, самой России не принесли.

Источник: Теории заговора на 24 каналі

Пока внутри РФ растет количество бедных, а царь строит себе неприступный дворец в Геленджике, каждый россиянин выложил из своего кармана по 300 тысяч рублей на поддержание диктаторов, бандитов и террористов по всему миру.

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Амбитные планы Путина с приходом к власти

Владимир Путин пришел к власти 20 лет назад и обещал россиянам улучшить их благосостояние, а также поднять Россию с колен. В 1999, в своей программе развития "Россия на рубеже тысячелетий" он ставил амбициозную задачу перед правительством РФ – уже к 2015 повысить уровень жизни россиян до уровня Португалии и Испании.

Прошло не 15, а 20 лет, и что мы видим?

Справка. В то время как в Португалии уровень ВВП на душу населения – 23,5 тысячи долларов, а в Испании – 33 тысячи долларов, в России – всего 11.

Почему так случилось? Всё просто. Путину очень быстро стало скучно заниматься внутренней рутинной работой, он забыл о самих россиянах и возомнил из себя мирового лидера, которого должны приглашать за круглые столы по разделу сфер влияния на планете.

Но этого не случилось. Ведь США и Евросоюз еще после Второй мировой войны обзавелись союзниками и партнерами, создали союзы и альянсы и перестали меряться силой. Для вхождения в это братство требовалось соблюдение законов и благосостояние внутри страны-претендента на членство в таком клубе. Любая страна когда-либо входившая в тот же ЕС рассматривалась не как военный союзник с мощной армией, а как торговый и экономический партнер. Мир изменился.

Но Путин не мог всего этого миру предложить, а политический вес на глобальной карте иметь хотелось, причем сразу же. Поэтому он и выбрал для России путь, который позже назовут "торговля войнами". А любая война требует вложений.

Именно с тех пор российская пропаганда вдалбливает в головы россиян, что это Запад хочет задушить Россию и точит свои зубы на подступах к РФ, а путинский режим твердо этому противостоит. Вот только правда заключается в том, что сам Путин это противостояние и спровоцировал. Как именно? Давайте разбираться.

Во сколько обошлись Путину все геополитические проекты

Недавно российская оппозиционная "Новая газета" опубликовала интересную статью под названием "Налог на величие". В ней эксперты подсчитали, в какую цену России обошлись все геополитические проекты Путина, которые либо просто провальны, либо повлекли за собой жесткое противостояние с Западом.

По оценкам экспертов, за 20 лет правления Путин выбросил впечатляющую сумму – 609 миллиардов долларов:

для поддержания диктаторских режимов дружественных ему стран;

на строительство невыгодных России энергетических проектов;

на списание долгов странам с сомнительной легитимностью;

на разжигание войн.

Если же учесть еще и все теневые расходы – сумма возрастет в разы. Ведь по подсчетам экономистов, за годы правления Путина из России в оффшоры утекло более триллиона долларов.



Рассходы России на геополитические проекты / Фото "Новой газеты"

И все эти огромные деньги потрачены с одной целью – доказать самому себе, что он действительно противостоит ненавистному Западу, который когда-то отказался принимать его в свою семью.

Но давайте остановимся на 609 миллиардах долларов, которые Путин потратил на внешнюю политику, навлекшую на Россию международные санкции и практически лишившую настоящих союзников. Эксперты "Новой газеты" делят эту сумму на 3 составляющие.

Поддержка политических режимов

► Беларусь

Первая – самая большая статья расходов — поддержка лояльных Кремлю (диктаторских) политических режимов – 271 миллиард долларов.

Не удивительно, что первой в этом списке стоит Беларусь. На поддержание жизнеспособности режима Лукашенко Путин потратил 109 миллиардов в виде разных завуалированных скидок и прямых вливаний. И символично, что недавно Лукашенко назвал Путина своим единственным другом. Ведь деньги российских налогоплательщиков шли, в том числе, на закупку спецтехники для разгонов протестующих и тренировки ОМОНовцев, которые сейчас отбивают Лукашенко от своего же народа.



Встреча Лукашенко и Путина / Фото РИА-новости

Но в итоге все эти вливания денег совсем не пошли на пользу дружбе с Беларусью. Очевидно, что народный протест в Беларуси не просто снесет режим усатого диктатора, а и окончательно разорвет ее отношения с Россией.

А там гляди страна и к ненавистному Западу развернется. То есть все вложенные Путиным в Лукашенко деньги приводят лишь к одному – появлению еще одной враждебной Кремлю страны.

► Украина в период президентства Януковича

На втором месте по вливанию денег, как ни странно, оказалась Украина времен Януковича. Мы же помним те самые фальшивые скидки на газ в обмен на отказ от Евроинтеграции с нашей стороны и смирение перед режимом обезумевшего недоавтократа Виктора Федоровича.

Путин готов был кормить обещаниями Украину, лишь бы мы не стремились в Европу. Именно поэтому, сразу после Майдана, он аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе. И снова продолжает вливать деньги в террористические организации "Л/ДНР".

По самым скромным оценкам, за последние 5 лет Путин влил 32 миллиарда долларов в поддержание никем не признанных псевдо республик "Л/ДНР", Южной Осетии и Абхазии. И это только на поддержание жизнеспособности режимов боевиков и не учитывая затрат на вооружение и перебрасывание российских солдат. Там суммы куда большие.

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И всё ради чего? Ведь очевидно, что никто никогда эти образования не признает, а их самостоятельность существует только в воображении Путина. Всё просто – кремлевскому диктатору хочется верить, что он что-то решает и что-то контролирует за границами России.

► Венесуэла

Именно поэтому еще около 20 миллиарда долларов было вбухано в диктаторский режим Венесуэлы. Никаких стратегических интересов у России в этой латиноамериканской стране нет и быть не может. Америка и другие цивилизованные страны давно отвернулись от режима Мадуро и не хотят иметь с ним никаких дел.

Никто не хочет иметь дело со страной, в которой правит наркокартель. Никто, кроме России. И логика эта как раз в стиле Путина – если бандитская власть Венесуэлы настроена против Америки, значит мы с ней дружим.

► Сирия

Та же история и с Сирией, в которую Путин уже вбухал около 5 миллиардов. Кремль вкачивает деньги в режим диктатора Башара Асада, из-за которого в стране несколько лет длится война. И Россия её подогревает.



Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом / Фото ТАСС

Есть ли выгода для россиян в этом? Конечно нет. Просто Путину кажется, что если он подогревает еще одну войну, он имеет какое-то влияние в регионе. Но на самом деле, он только приносит проблемы самим россиянам страдающим от санкций Запада, который не готов мирится со страной-террористом.

Финансирование энергетических проектов

Вторая статья внешних расходов Путина – энергетические проекты, как газопроводы "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток-2". На это выбросили как минимум 224 миллиарда долларов.

Аналитики давно посчитали, что эти проекты вряд ли окупятся даже через 50 лет, поскольку они сами по себе политические, а огромные средства на их реализацию идут в первую очередь в карманы подрядчиков. К тому же эти проекты приносят огромные убытки экономике России из-за санкций, которые вводит Запад.

Та же "Сила Сибири", которая должна перекачивать газ в Китай, похоже, не окупится никогда. Ведь Китай:

не покупает столько газа, на сколько была рассчитана труба;

а Пекин сам устанавливает цену, по которой готов покупать сырье. И часто она ниже рыночной. В противном случае Пекин просто отказывается покупать газ вообще.

Но зато Путину кажется, что он подсадил великий Китай на газовую иглу. Себе, правда, в убыток.

Прощенные долги

И последняя, третья, статья бессмысленных расходов Путина – списание долгов, в основном диктаторским странам Африки и Кубе. За 20 лет Путин простил 116 миллиардов. И если вам кажется, что это жест доброй воли по отношению к бедным странам, то нет. Ведь ровно тем же странам он снова выдает кредиты, наперед зная, что они их не вернут. Зато это тешит его эго, мол, и на эти страны я имею влияние.

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В итоге все мы видим, что попытки Путина завоевать хоть какое-то влияние на карте мира сводятся лишь к дружбе с сомнительными союзниками и разжиганию войн.

Поэтому хотелось бы посоветовать россиянам – в следующий раз, когда вам будут рассказывать какой страшный Запад и как сильно он хочет задушить Россию санкциями, вспомните кто именно провоцирует эти действия и без кого отношения России со всем миром могут наладится. А еще посчитайте сколько школ и больниц можно было бы построить на 609 миллиардов долларов.