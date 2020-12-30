Арсен Аваков заработал в 2020 году более 500 тысяч гривен. Именно столько ему насчитали за выполнение обязанностей министра внутренних дел Украины.

О зарплате главы МВД Арсена Авакова в 2020 году рассказали в ведомстве в ответ на запрос 24 канала.

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Какую зарплату получил Аваков

в январе – 47 290,13 гривны, в частности средняя зарплата за период отпуска и больничного – 28 348,48 гривны;

в феврале – 49 001,99 гривны;

в марте – 60 474,82 гривны;

в апреле – 53 622, 96 гривен;

в мае – 38 020,15 гривны;

в июне – 38 020,15 гривны;

в июле – 38 020,15 гривны;

в августе – 80 760,08 гривны, в частности средняя зарплата за период отпуска и больничного – 59 848,99 гривны;

в сентябре – 38 020,15 гривны;

в октябре – 38 020,15 гривны;

в ноябре – 38 020,15 гривны;

в декабре – 38 020,15 гривны.

В общем министр внутренних дел заработал за 2020 год 557 291,03 гривны.

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Что известно об Арсене Авакове в должности министра

Аваков стал главой МВД Украины 27 февраля 2014 года – после революции Достоинства.

Во время президентства Петра Порошенко сначала работал в правительстве Арсения Яценюка. Впоследствии продолжил работу и в Кабмине Владимира Гройсмана.

После избрания Владимира Зеленского президентом чиновнику удалось сохранить должность.

Он работал в правительстве Алексея Гончарука. А также стал одним из немногих министров, которые не потеряли кресло в Кабинете Министров Дениса Шмыгаля.

Ранее по Украине прокатилась волна протестов из-за недовольства работой главы МВД. Активисты требовали его отставки из-за нескольких резонансных дел.



Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала