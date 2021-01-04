Зарплата Сергея Бессараба: сколько экс-министр по делам ветеранов заработал в 2020 году
Сергей Бессараб заработал в 2020 году более 500 тысяч гривен. Столько ему насчитали за выполнение обязанностей министра по делам ветеранов.
О зарплате уже экс-главы Министерства по делам ветеранов в 2020 году рассказали в ведомстве в ответ на запрос 24 канала.
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Какую зарплату начислили Бессарабу
- за период с 24 по 31 марта – 15 331,43 гривны;
- за апрель – 47 230 гривен;
- за май – 47 230 гривен;
- за июнь – 47 230 гривен;
- за июль – 127 458, 97 гривны. В эту сумму входит оклад в размере 30 802,17 гривны, ежегодный отпуск – 49 426,80 гривны и денежная помощь на оздоровление – 47 230 гривен;
- за август – 14 169 гривен;
- за сентябрь – 55 810 гривен;
- за октябрь – 54 245 гривен;
- за ноябрь – 108 882,52 гривны. Эту сумму формируют оклад в размере 54 245 гривен, а также материальная помощь для решения социально-бытовых – 54 637,52 гривны;
- за декабрь – 23 470,03 гривны.
В целом на посту министра по делам ветеранов он заработал за 2020 год 541 056,95 гривны.
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Что известно о Сергее Бессарабе
- Министру 65 лет, родился в селе Старые Кайдаки на Днепропетровщине. Всю свою жизнь он посвятил военному делу.
- В 1977 году Бессараб окончил высшее общевойсковое командное училище в Киеве. В 2002 году стал выпускником Национальной академии обороны Украины.
- В том же году стал первым заместителем командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.
- В 2012 году занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ. А через 3 года – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
- Главой Министерства по делам ветеранов Бессараба назначили 4 марта 2020 года. На посту он пробыл до 15 декабря. Теперь ведомство возглавляет Юлия Лапутина.
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