Сергей Бессараб заработал в 2020 году более 500 тысяч гривен. Столько ему насчитали за выполнение обязанностей министра по делам ветеранов.

О зарплате уже экс-главы Министерства по делам ветеранов в 2020 году рассказали в ведомстве в ответ на запрос 24 канала.

Читайте также Сколько глава МВД Украины Арсен Аваков заработал в 2020 году: сумма

Какую зарплату начислили Бессарабу

за период с 24 по 31 марта – 15 331,43 гривны;

за апрель – 47 230 гривен;

за май – 47 230 гривен;

за июнь – 47 230 гривен;

за июль – 127 458, 97 гривны. В эту сумму входит оклад в размере 30 802,17 гривны, ежегодный отпуск – 49 426,80 гривны и денежная помощь на оздоровление – 47 230 гривен;

за август – 14 169 гривен;

за сентябрь – 55 810 гривен;

за октябрь – 54 245 гривен;

за ноябрь – 108 882,52 гривны. Эту сумму формируют оклад в размере 54 245 гривен, а также материальная помощь для решения социально-бытовых – 54 637,52 гривны;

за декабрь – 23 470,03 гривны.

В целом на посту министра по делам ветеранов он заработал за 2020 год 541 056,95 гривны.

Обратите внимание! В 2020 году Сергею Бессарабу не начисляли надбавки и премии. Кроме того, все суммы указаны с учетом налогов. Это означает, что фактически министр получил меньшую сумму.

Узнайте больше Сколько заработал министр инфраструктуры Криклий в 2020 году: сумма

Что известно о Сергее Бессарабе