В Кабинете Министров продлили срок подачи заявок для ФЛП на получение помощи в размере 8 тысяч гривен. По состоянию на 20 декабря 2020 года их уже оформили более 261 тысячи украинцев.

Зарегистрироваться для получения выплат можно будет до 31 декабря 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Фейсбуке.

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По его словам, заявки граждан, которые рискуют временно остановить свою деятельность из-за карантинных ограничений, начали принимать 14 декабря.

Сейчас уже более 261 тысячи украинцев успешно оформили заявки через портал и приложение "Дия",

– подчеркнул премьер-министр.

Справка. Верховная Рада 4 декабря 2020 поддержала законопроект о помощи предпринимателям, бизнес которых пострадал во время карантина. Благодаря этому ФЛП могут получить по 8 тысяч гривен от государства.

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Шмыгаль также добавил, что Украина завершит 2020 год, выполнив все социальные обязательства, которые были предусмотрены в госбюджете.

Обратите внимание! Предприниматели 15 декабря 2020 года вышли на протест с лозунгом: "Бизнес должен работать! Локдаун – зло!". Больше новостей об этом – читайте по ссылке.