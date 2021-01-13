В Украине примерно 480 тысяч ФЛП и наемных работников обратились за единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен. Однако по расчетам Минсоцполитики, ее могли получить около 712 тысяч человек.

Еще до конца 2020 годаукраинцам выплатили 3,6 миллиарда гривен. Об этом рассказал министр экономики Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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В то же время около трети ФЛП и наемных работников, которые могли получить "карантинную помощь", не обращались за ней.

Обратите внимание! В Украине ввели 3 программы выплат бизнесу, который пострадал из-за карантина. В частности, ФЛП и их наемным работникам пообещали выплатить по 8 тысяч гривен.

По словам Петрашко, обращаться за компенсацией можно было до 31 декабря 2020 года. В последние дни это успели сделать около 25 тысяч человек.

Учитывая, что начался новый бюджетный год, они получат по 8 тысяч гривен в 2021 году в течение короткого периода,

– отметил Петрашко.

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Министр также рассказал, что в рамках программы "Помощь работодателям – до 8 тысяч гривен", еще до 2020 года государство выплатило 650 миллионов гривен для около 170 тысяч работников.

По данным пресс-службы, в течение карантина также ослабили налоговую нагрузку на бизнес. В то же время теперь государство реализует целый комплекс мер по борьбе с безработицей в Украине.

Выплаты ФЛП и наемным работникам: коротко