В первый день нового 2021 года в Киеве родились 42 ребенка. Однако эта цифра в 2020 году была немного больше.

1 января на свет появились 17 мальчиков и 25 девочек. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, сообщает УНН.

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В первый день в 2020 году в Киеве родилось 59 детей.

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