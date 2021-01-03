Сколько детей родились в Киеве в Новый год: цифра
В первый день нового 2021 года в Киеве родились 42 ребенка. Однако эта цифра в 2020 году была немного больше.
1 января на свет появились 17 мальчиков и 25 девочек. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, сообщает УНН.
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В первый день в 2020 году в Киеве родилось 59 детей.
Сколько людей проживает в Украине
- Население Украины с января по ноябрь 2020 года сократилось на 232 тысячи.
- Сейчас в стране проживает 41 миллион 640 тысяч человек.
- На 100 умерших в стране приходится всего 51 новорожденный.
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