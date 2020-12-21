20 народных депутатов не были ни на одном заседании Верховной Рады в декабре 2020 года. Участие во всех заседаниях приняли 260 парламентариев, что составляет 61% от общего количества народных избранников.

11 нардепов посетили только 1 или 2 заседания, еще 14 чиновников – 3 заседания. Об этом в фейсбуке сообщил Комитет избирателей Украины со ссылкой на данные электронной регистрации.

Читайте также Мы как на ладони – Разумков о низком доверии населения к Раде

Кто больше всего ходил на заседания

Среди фракций и групп самые высокие показатели посещаемости есть у депутатов "Европейской солидарности" и "Слуги народа". В среднем на заседаниях Совета в декабре зарегистрировались 56,9% представителей ЕС и 56,7% – "Слуги Народа".

Среди нардепов от ЕС все заседания посетили:

Владимир Арьев,

Владимир Вятрович,

Артур Герасимов,

Алексей Гончаренко,

Николай Княжицкий и другие.

Среди депутатов "Слуги народа":

Александр Корниенко,

Дмитрий Наталуха,

Михаил Радуцкий,

Николай Тищенко,

Дмитрий Костюк,

Галина Янченко и другие

Чуть ниже показатели у фракции "Голос" и группы "Доверие": в среднем на заседание Рады ходили 56,3% депутатов этих политических сил.

Интересно Рада изменила название евроинтеграционного комитета: на это потратила год

Значительно реже ходили на работу народные избранники от группы "За майбутнє". Показатель посещаемости составляет 38%.

Реже всего посещали заседания Совета парламентарии от ОПЗЖ и "Батькивщины" – 33,2% и 32,3% соответственно.

Отметим, всего в декабре состоялось 8 пленарных заседаний Верховной Рады.