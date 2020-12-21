Сколько депутатов не были ни на одном заседании Рады в декабре: данные КИУ
20 народных депутатов не были ни на одном заседании Верховной Рады в декабре 2020 года. Участие во всех заседаниях приняли 260 парламентариев, что составляет 61% от общего количества народных избранников.
11 нардепов посетили только 1 или 2 заседания, еще 14 чиновников – 3 заседания. Об этом в фейсбуке сообщил Комитет избирателей Украины со ссылкой на данные электронной регистрации.
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Кто больше всего ходил на заседания
Среди фракций и групп самые высокие показатели посещаемости есть у депутатов "Европейской солидарности" и "Слуги народа". В среднем на заседаниях Совета в декабре зарегистрировались 56,9% представителей ЕС и 56,7% – "Слуги Народа".
Среди нардепов от ЕС все заседания посетили:
- Владимир Арьев,
- Владимир Вятрович,
- Артур Герасимов,
- Алексей Гончаренко,
- Николай Княжицкий и другие.
Среди депутатов "Слуги народа":
- Александр Корниенко,
- Дмитрий Наталуха,
- Михаил Радуцкий,
- Николай Тищенко,
- Дмитрий Костюк,
- Галина Янченко и другие
Чуть ниже показатели у фракции "Голос" и группы "Доверие": в среднем на заседание Рады ходили 56,3% депутатов этих политических сил.
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Значительно реже ходили на работу народные избранники от группы "За майбутнє". Показатель посещаемости составляет 38%.
Реже всего посещали заседания Совета парламентарии от ОПЗЖ и "Батькивщины" – 33,2% и 32,3% соответственно.
Отметим, всего в декабре состоялось 8 пленарных заседаний Верховной Рады.
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