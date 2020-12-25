Сколько Денис Шмыгаль заработал за 2020 год: зарплата премьер-министра Украины
Денис Шмыгаль, который в марте стал премьер-министром, заработал за 9 месяцев 2020 года чуть более 350 тысяч гривен. Если сравнивать с его зарплатой в частном секторе, то доход Шмыгаля уменьшился более чем в 10 раз.
О том, какой была зарплата Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра Украины в 2020 году, рассказали в Кабинете Министров в ответ на запрос 24 канала.
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Зарплата Дениса Шмыгаля:
- март – 37 тысяч 25 гривен,
- апрель – 38 тысяч 20 гривен,
- май – 37 тысяч 515 гривен,
- июнь – 38 тысяч 20 гривен,
- июль – 38 тысяч 20 гривен,
- август – 38 тысяч 20 гривен,
- сентябрь – 44 тысячи 927 гривен,
- октябрь – 43 тысячи 667 гривен,
- ноябрь – 43 тысячи 667 гривен.
Сколько Денис Шмыгаль зарабатывал до премьерства
Это очень важный момент, ведь он демонстрирует, насколько ухудшился доход Дениса Шмигаля после перехода на государственную службу. Он работал в различных дочерних компаниях "ДТЭК", пока 1 августа 2019 года не стал председателем Ивано-Франковской ОГА.
В 2019 году за 7 месяцев (с января по июль включительно) он заработал 3 миллиона 417 тысяч гривен. То есть за 7 месяцев почти в 10 раз больше, чем за 9 месяцев 2020 года.
В 2018 году Денис Шмыгаль все время работал в частном секторе. Тогда он заработал 3 миллиона 579 тысяч гривен.
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