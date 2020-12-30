В Украине проанализировали, сколько денег предусмотрели города на новогодне-рождественские празднования. Также посчитали, какие суммы потратили из городской казны в расчете на одного жителя. В анализ не вошли города-миллионники, такие как Киев, Харьков и Одесса.

Самое дорогое и дешевое празднование

Самым дорогим празднование Нового года и Рождества будет у жителей Бучи. Для этого власти города выделили из бюджета почти 4 миллиона гривен, то есть по 108 гривен на каждого жителя. Такие данные обнародо вижение ЧЕСНО.

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В то же время больше всего денег из всех проанализированных городов потратил Мариуполь – 12,3 миллиона гривен, из них каждому жителю приходится чуть больше 28 гривен.

Самым дешевым новогодне-рождественским празднование будет у жителей Львова, Хмельницкого, Ровно, Ивано-Франковска и Херсона. Там местные власти выделили меньше гривны на каждого человека.

Интересно, что в некоторых городах елки вообще не установили, а все мероприятия из-за пандемии перенесли в онлайн-формат.

Новогодние расходы в других городах Украины

Днепр – 5 миллионов гривен;

Луцк – больше 1 миллиона гривен;

Сумы – более 1 миллиона гривен;

Житомир – 841 тысяча гривен;

Черновцы – 738 тысяч гривен;

Запорожье – 610,1 тысячи гривен;

Чернигов – 605 тысяч гривен;

Винница – 490 тысяч гривен;

Кропивницкий – 336 тысяч гривен (более 40 тысяч гривен пойдет на охрану елки);

Ужгород – 216 тысяч гривен;

Львов – 174 тысячи гривен;

Ивано-Франковск, Полтава, Ровно, Хмельницкий и Херсон – до 200 тысяч гривен.



Сколько денег города Украины потратили на празднование Нового года и Рождества / Инфографика ЧЕСНО

Что известно о праздновании в столице

В Киеве новогодние празднования пройдут в 7 локациях. Таким образом местные власти хотят избежать больших скоплений людей. В частности, мероприятия будут проходить:

на Софийской площади;

возле Арки Дружбы народов;

на пешеходно-велосипедном мосту;

в парке Владимирская горка;

на Аллее художников;

возле Андреевского спуска;

на Контрактовой площади.

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