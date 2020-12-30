Самое дорогое и дешевое празднование 2021 года: сколько денег потратили города Украины
В Украине проанализировали, сколько денег предусмотрели города на новогодне-рождественские празднования. Также посчитали, какие суммы потратили из городской казны в расчете на одного жителя. В анализ не вошли города-миллионники, такие как Киев, Харьков и Одесса.
Самое дорогое и дешевое празднование
Самым дорогим празднование Нового года и Рождества будет у жителей Бучи. Для этого власти города выделили из бюджета почти 4 миллиона гривен, то есть по 108 гривен на каждого жителя. Такие данные обнародо вижение ЧЕСНО.
Кстати Что подарить на Новый год, если времени на шопинг нет, а достичь wow-эффекта хочется
В то же время больше всего денег из всех проанализированных городов потратил Мариуполь – 12,3 миллиона гривен, из них каждому жителю приходится чуть больше 28 гривен.
Самым дешевым новогодне-рождественским празднование будет у жителей Львова, Хмельницкого, Ровно, Ивано-Франковска и Херсона. Там местные власти выделили меньше гривны на каждого человека.
Интересно, что в некоторых городах елки вообще не установили, а все мероприятия из-за пандемии перенесли в онлайн-формат.
Новогодние расходы в других городах Украины
- Днепр – 5 миллионов гривен;
- Луцк – больше 1 миллиона гривен;
- Сумы – более 1 миллиона гривен;
- Житомир – 841 тысяча гривен;
- Черновцы – 738 тысяч гривен;
- Запорожье – 610,1 тысячи гривен;
- Чернигов – 605 тысяч гривен;
- Винница – 490 тысяч гривен;
- Кропивницкий – 336 тысяч гривен (более 40 тысяч гривен пойдет на охрану елки);
- Ужгород – 216 тысяч гривен;
- Львов – 174 тысячи гривен;
- Ивано-Франковск, Полтава, Ровно, Хмельницкий и Херсон – до 200 тысяч гривен.
Сколько денег города Украины потратили на празднование Нового года и Рождества / Инфографика ЧЕСНО
Что известно о праздновании в столице
В Киеве новогодние празднования пройдут в 7 локациях. Таким образом местные власти хотят избежать больших скоплений людей. В частности, мероприятия будут проходить:
- на Софийской площади;
- возле Арки Дружбы народов;
- на пешеходно-велосипедном мосту;
- в парке Владимирская горка;
- на Аллее художников;
- возле Андреевского спуска;
- на Контрактовой площади.
Где в Европе установили самые красивые елки
Поделиться новостью