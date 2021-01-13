В новом законопроекте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий говорится, в частности, и об экономике в ОРДЛО. Ранее там предлагали создать свободные экономические зоны. Теперь МинВОТ их назвал территорией свободных зон.

Территория свободных зон

Поэтому специалисты подсчитали, сколько примерно нужно денег, чтобы восстановить оккупированные территории и стимулировать экономическое развитие. Об этом в эфире 24 канала говорил советник Офиса Президента Алексей Арестович.

​К теме Возвращение Донбасса займет 25 лет: Арестович объяснил, почему так долго

Речь идет о том, что по подсчетам МинВОТ и специалистов на восстановление оккупированных территорий только на Донбассе нужно от 15 до 21 миллиарда долларов.

Мы понимаем, что у Украины нет таких денег, по крайней мере сейчас. И восстанавливаться придется с помощью международных стран или организаций,

– подчеркнул Арестович.

Разрушенная инфраструктура Донбасса будет восстанавливаться постепенно, уже проговаривают определенные подходы. Например, спонсоры, которые будут давать деньги, хотят, чтобы их потратили не зря. И эта территория экономических зон имеет целью такое:

чтобы эти деньги пришли в страну;

чтобы они были защищены.

Смотрите видео: Арестович о восстановлении Донбасса